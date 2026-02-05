Ronan Keating möchte von Enkelin nicht Opa genannt werden

Ronan Keating (48) ist seit 2023 Großvater, doch der irische Sänger hat ein ganz besonderes Problem mit seiner neuen Rolle: Der 48-Jährige möchte keinesfalls "Opa" genannt werden. Sein Sohn Jack Keating (26), der gerade in der Show "Love Island: All Stars" zu sehen ist, erzählte im Gespräch mit Daily Mail, dass sein Vater zwar das Großvater-Dasein liebt, jedoch nicht mit dem klassischen Titel angesprochen werden möchte. Stattdessen bevorzugt Ronan die Bezeichnung "Pops" oder "Papa". "Ich glaube, 'Opa' lässt ihn einfach ein bisschen zu alt klingen", erklärte Jack mit einem Augenzwinkern. Die Mutter von Jack, Ronans Ex-Frau Yvonne Connolly, habe den Titel "Oma" hingegen mit Begeisterung angenommen.

Jack war bereits 2022 bei Love Island zu sehen, flog damals jedoch nach fünf Tagen raus. Im März 2023 verkündete er auf Instagram die Geburt von Maya und stellte später klar, dass ihn die Vaterschaft völlig überraschend traf. "Als ich von 'Love Island' kam, wurde ich sieben Monate später Vater. Nein, ich wusste es nicht vorher", erklärte er gegenüber Daily Mail. Die Rückkehr in den Alltag nach der Show sei schon schwierig gewesen, dazu noch das Vatersein – am Ende sei es aber eine wunderbare Zeit gewesen.

Der Jungpapa beschreibt sein neues Leben mit Tochter Maya als großes Glück. Die Zeit seit ihrer Geburt sei "die erstaunlichste Zeit" seines Lebens gewesen. Überhaupt zeigt sich Jack in Interviews immer wieder begeistert von seinem Papa-Dasein. Sein Vater Ronan, der selbst fünf Kinder hat, dürfte Jack in vielen Momenten eine wichtige Stütze sein. Für Ronan hat die Familie Priorität, wie er in vielen Interviews verriet. Auch seine Enkelin liebt er über alles – einzig mit dem Titel "Opa" kann er sich derzeit wohl noch nicht so recht anfreunden.

Getty Images Jack und Ronan Keating, 2017

Instagram / jackkeating11 Jack Keating im Anzug

Getty Images Ronan Keating, Sänger