Drama ihrer Eltern: Prinzessin Eugenie ist "sehr frustriert"

Prinzessin Eugenie (35) hat offenbar genug vom Dauer-Drama rund um ihre Eltern Sarah Ferguson (66) und Andrew Mountbatten Windsor (65). Sie fühle sich von den Skandalen ihres Vaters mit in den Abgrund gezogen und sei "sehr, sehr frustriert", zitiert Page Six einen Freund der Prinzessin. Zusammen mit ihrer Schwester Prinzessin Beatrice (37) versuche Eugenie zwar, den Alltag zu meistern, doch der Insider beschreibt die Lage als "Never-ending sh*tshow", die einfach kein Ende nehme. Während die beiden Schwestern im Hintergrund um Normalität ringen, sollen Prinz William (43) und König Charles (77) deutlich auf Abstand zu Andrew und Sarah gegangen sein, um weiteren Schaden für die Krone zu vermeiden.

Vor allem die enge Verbindung von Andrew und Sarah zu Jeffrey Epstein (†66) sorgt weiter für Erschütterungen im Königshaus, nachdem beide in neuen Unterlagen des US-Justizministeriums wiederholt erwähnt wurden. König Charles erkannte Andrew bereits seine offiziellen Titel und Aufgaben ab. Auch Sarah muss auf ihre Herzoginnen-Rolle verzichten. Die Schwestern Eugenie und Beatrice behalten ihre eigenen Titel aber vorerst. Laut der Zeitung The Mirror habe der Palast ihnen signalisiert, dass ihre Positionen offiziell unberührt bleiben sollen. Trotzdem leben die Prinzessinnen mit der ständigen Angst vor neuen Enthüllungen. Royal-Experten schildern, wie emotional erschöpft die beiden seien, weil sie mitansehen müssten, wie ihr Vater weltweit gedemütigt und seine Reputation zerrissen werde.

Für zusätzliche Unruhe sorgt ein neues Projekt von Sarah: Die frühere Herzogin plant laut Star Magazine angeblich Enthüllungs-Memoiren über Andrew und dessen Epstein-Verbindung, um sich finanziell über Wasser zu halten. Genau davor fürchten sich ihre Töchter – sie sollen die Mutter geradezu anflehen, das Vorhaben zu stoppen, da sie einen weiteren Eklat befürchten und sogar ihre Titel in Gefahr sehen. Schon zuvor hatten intime E-Mails zwischen Sarah und Epstein sowie ein weiteres Foto von Andrew für Entsetzen bei Beatrice und Eugenie gesorgt. Hinter den Palastmauern wachsen damit nicht nur die politischen Sorgen, sondern auch die privaten Spannungen. Die beiden Schwestern möchten ihren Eltern emotional verbunden bleiben, zugleich aber ihre eigene Zukunft im Königshaus von den Fehlern der älteren Generation trennen.

Getty Images Prinzessin Eugenie im Juni 2025 in Nizza

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025

Imago Prinzessin Eugenie und Prinzessin Beatrice beim Coronation Big Lunch in Chalfont St Giles, Buckinghamshire, 2023

