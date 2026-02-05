Tochter schwer gestürzt: Katharina Eisenblut gibt Entwarnung

Angst-Momente im Schlafzimmer von Katharina Eisenblut (31): Die Ex-DSDS-Kandidatin lag mit ihrer zehn Monate alten Tochter Emilia in ihrem hohen Boxspringbett, als das Baby plötzlich aus dem Bett rutschte und auf den Boden stürzte. "Mein Herz bricht gerade in tausend Teile", erklärte Katharina bei Instagram. Der Unfall passierte zu Hause, mitten in einem eigentlich gemütlichen Kuschel-Moment mit der Kleinen. Sofort ging es für die junge Mutter und ihr Töchterchen in die Notaufnahme, wo Ärzte Emilia gründlich untersuchten. Nun erzählt Katharina gegenüber RTL, was in dieser Nacht passiert ist, wie groß der Schreck wirklich war und welchen konsequenten Schritt sie jetzt für die Nächte mit ihrem Kind geht.

Katharina schildert, dass sie im Bett mit Emilia im Arm schlicht vor Erschöpfung eingeschlafen sei. Dann habe sie ein lautes Geräusch geweckt: Das Baby war aus dem Bett gefallen. Im Krankenhaus folgte die erste Erleichterung. "Mir geht es jetzt wieder gut. Wir wissen nun, dass sie definitiv keine Gehirnerschütterung erlitten hat und alles glimpflich ausgegangen ist", erklärt sie. Die Ärzte gaben jedoch einen deutlichen Hinweis mit: Solche Stürze von Bett oder Sofa seien eine der häufigsten Ursachen dafür, dass Babys und Kleinkinder in der Notaufnahme landen. Für Katharina Grund genug, in der folgenden Nacht sofort umzudisponieren. Emilia durfte nicht mehr zwischen ihr und Partner Dominik im Ehebett liegen.

Nach den nervenaufreibenden Stunden suchte Katharina den direkten Austausch mit ihrer Community und fand Trost in warmen Nachrichten. Die Influencerin spricht offen darüber, wie sehr sie der Unfall auch emotional mitgenommen hat. Sie berichtet von einem "Trauma" und davon, dass Emilia eigentlich immer gerne ganz dicht bei ihren Eltern im Bett geschlafen habe. Gerade diese gemeinsame Nähe hatte sie in der Vergangenheit oft betont, wenn sie über ihren neuen Alltag als Mutter sprach – vom Kuschelchaos am Morgen bis zu nächtlichen Fläschchenrunden. Jetzt will die Sängerin einen Bettschutz anschaffen, damit ihre Tochter künftig wieder sicher bei ihnen im Schlafzimmer schlafen kann, ohne dass sie sich sorgen muss. Bis dieser Schutz da ist, setzt sie auf das eigene Kinderbett neben dem elterlichen Bett – eine Lösung, die ihr hilft, den Schreck zu verarbeiten und trotzdem weiter Nähe zu ihrer kleinen Emilia zu haben.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Influencerin

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut mit ihrem Partner Dominic und ihren zwei Kindern, Dezember 2025