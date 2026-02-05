Wegen Mutter: Savannah Guthrie bei Olympia-Eröffnung ersetzt

NBC stellt kurzfristig um: Mary Carillo übernimmt an der Seite von Terry Gannon die Moderation der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand, nachdem Savannah Guthrie (54), die sich vor Kurzem erst von einer Stimmband-OP erholte, aus familiären Gründen ausfällt. Geplant war, dass Savannah am Freitag, den 6. Februar, gemeinsam mit Terry durch die Show führt, unterstützt von Expertenkommentaren des Snowboard-Stars Shaun White (39). Nun rückt die langjährige Olympia-Stimme Mary, die auch schon bei Grand-Slam-Turnieren moderierte, nach. Der Sender bat gleichzeitig um Verständnis für Savannahs Situation – ihre Mutter Nancy wird vermisst – und richtete einen Appell an die Öffentlichkeit, sich mit möglichen Hinweisen an das Pima County Sheriff's Department zu wenden.

In einem Statement vom 4. Februar erklärte NBC-Olympia-Chefin Molly Solomon: "Unsere Herzen sind bei Savannah und der gesamten Familie Guthrie. Sie haben weiterhin unsere volle Unterstützung." Sie lobte Mary laut People als "eine der erfahrensten Olympia-Kommentatorinnen überhaupt" und versprach, dass sie gemeinsam mit Terry das US-Publikum durch "einen der größten globalen Momente" führen werde. Mary bleibt nach der Zeremonie zudem als Reporterin für NBC im Einsatz. Parallel passt der Sender sein Line-up weiter an: Craig Melvin reist nicht nach Mailand und bleibt in den USA, während Ahmed Fareed die Late-Night-Show an den ersten Wettkampftagen übernimmt. Die Ermittler in Arizona halten derweil die Öffentlichkeit auf dem Laufenden, betonen aber, dass es derzeit keine Verdächtigen gebe. Hinweise nimmt das Sheriff’s Department von Pima County unter 520-351-4900 entgegen.

Hinter Savannah liegen emotionale Tage. Die Moderatorin von "Today" hatte sich zuletzt aus beruflichen Terminen zurückgezogen, um bei ihrer Familie zu sein, nachdem ihre Mutter Nancy in den Catalina Foothills nahe Tucson als vermisst gemeldet worden war. Pima County Sheriff Chris Nanos bestätigte gegenüber dem Magazin People, dass Nancys Zuhause als "Tatort" behandelt werde. "Ich glaube, dass ein Verbrechen begangen wurde." Freunde und Kolleginnen bangen, während sich die Suche fortsetzt. Mary, die mit Mailand Cortina ihren 17. Olympia-Einsatz markiert, gilt im NBC-Universum als sichere Bank. Terry steht seit Jahren für verlässliche Stimme und Sportsachverstand. Und Shaun prägte als dreifacher Olympiasieger eine Generation von Snowboard-Fans. Für Savannah bleibt der Fokus indes auf der Familie – ein Kreis, der in diesen Tagen eng zusammenrückt. Am Montag wandte sie sich auf Instagram an die Öffentlichkeit und bat um Gebete und Unterstützung. "Bitte betet."

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie bei "Savannah Guthrie in Conversation with Hoda Kotb: Reflections on Faith, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaun White bei The Snow League's Private Cocktail Hour in New York City, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie bei der "Today"-Show in New York City in 2025

Anzeige