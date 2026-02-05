Prinzessin Kates Videobotschaft berührt die Herzen der Fans

Prinzessin Kate (44) hat sich am Weltkrebstag in einer emotionalen Videobotschaft an krebskranke Menschen und ihre Angehörigen gewandt. In dem etwa 40-sekündigen Clip, der auf den sozialen Medien veröffentlicht wurde, sprach die 44-Jährige über die Herausforderungen, die eine solche Diagnose mit sich bringt. Sie betonte: "Bitte, seid gewiss, dass ihr nicht alleine seid." Ihre warmen Worte wurden von Aufnahmen begleitet, die sie beim Besuch in einer Londoner Klinik zeigen. Dabei berichtete Kate von Momenten der Furcht und Erschöpfung, aber auch von Stärken und menschlicher Verbundenheit, die sie aus eigener Erfahrung kennt.

Die britische Prinzessin, die 2024 selbst eine Krebsdiagnose erhielt und eine intensive Behandlung, einschließlich Chemotherapie, durchlief, teilte zudem persönliche Einblicke. Nach über einem Jahr der Genesung und dem erfolgreichen Abschluss ihrer Therapie ist sie nun in Remission und nutzt ihre Reichweite, um anderen Betroffenen Mut zu machen. Sie appellierte an die Bedeutung von Pflege, Verständnis und Hoffnung und sprach über die emotionale und körperliche Achterbahn, die mit einer solchen Herausforderung verbunden ist. Auch König Charles (77) veröffentlichte an diesem Tag ein Video, in dem er über seine eigene Krebsreise sprach und die "Gemeinschaft der Fürsorge" lobte.

Kate hat es geschafft, ihre Unterstützung für krebskranke Menschen in ihren öffentlichen Auftritten immer wieder in den Fokus zu rücken. Schon in früheren Beiträgen thematisierte sie Heilung und Dankbarkeit. Dabei betonte sie stets, wie wichtig es sei, sich Zeit für sich und andere zu nehmen. Das Zusammenspiel von persönlicher Erfahrung und ihren Rollen als Schirmherrin verschiedener Wohltätigkeitsorganisationen hat ihr die Sympathie vieler eingebracht. Sie gilt für zahlreiche Menschen als Inspiration, die auf ihrem Weg nicht nur sich selbst, sondern auch anderen Hoffnung schenkt.

Getty Images Prinzessin Kate bei einem Besuch im Charing Cross Hospital in London

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

