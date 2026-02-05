Ein Freund von D4vd sagt aus: Was weiß er über Celestes Tod?

Ein neuer Schritt im ungeklärten Todesfall: Neo Langston, ein enger Bekannter von Sänger D4vd (20), ist jetzt in Los Angeles vor einer Grand Jury erschienen. Nach Informationen von TMZ wurde Neo dort rund 30 bis 40 Minuten lang befragt. Im Mittelpunkt steht der Tod der Teenagerin Celeste Rivas, deren Leiche im September 2025 im Kofferraum eines auf D4vd zugelassenen Autos entdeckt worden war. Reporter versuchten, Neo beim Verlassen des Gerichts zum Reden zu bringen, doch der Zeuge schwieg eisern und beantwortete keine einzige Frage. Welche Angaben er vor den Geschworenen zu Celeste und seiner Verbindung zu dem Musiker machte, ist bislang nicht bekannt.

Neo war bereits im Januar in Montana festgenommen worden, weil er einer Vorladung in dem Fall nicht nachgekommen war. Zunächst wurde er in einem Detention Center in Montana festgehalten und anschließend nach Los Angeles überstellt, wie US Weekly berichtet. Die Grand Jury, vor der er nun aussagte, tagt bereits seit November und soll klären, welche Rolle einzelne Beteiligte im Fall Celeste Rivas gespielt haben könnten. Das Mädchen galt seit April 2024 als vermisst, monatelang fehlte jede Spur von ihr, bis ihre Leiche am 8. September 2025 schließlich im Tesla von D4vd entdeckt wurde. LAPD-Captain Scot Williams erklärte damals gegenüber dem People Magazine, das Fahrzeug habe "wochenlang" an dem Ort gestanden, von dem es später abgeschleppt wurde. Daher gehe man davon aus, dass Celeste bereits seit mehreren Wochen tot gewesen sei.

D4vd, mit bürgerlichem Namen David Burke, wurde im November 2025 erstmals offiziell als Verdächtiger genannt, befindet sich jedoch weiterhin auf freiem Fuß und wurde bislang nicht verhaftet. Nach Angaben seines Sprechers, zitiert von US Weekly, sei der Musiker während seiner Tour über die Entwicklungen informiert worden und kooperiere mit den Behörden. Celestes Mutter berichtete derweil in einem Interview mit TMZ, ihre Tochter habe einen Freund namens David gehabt und soll ein passendes "Shhhh"-Tattoo am Finger getragen haben – identisch mit dem des Sängers. Nun bleibt abzuwarten, wie sich der Fall weiterentwickelt und ob Neos Aussage neue Erkenntnisse für die Ermittler bringt.

