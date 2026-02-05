Darum veränderte das Dschungelcamp Prince Damiens Sexleben

Ex-Dschungelkönig Prince Damien (35) hat jetzt ganz offen erzählt, wie sehr seine Zeit im australischen Busch sein Liebes- und Sexleben auf den Kopf gestellt hat. In der Begleitshow vom Dschungelcamp "Die Stunde danach" sprach der Musiker über die freizügigen Geständnisse der aktuellen Staffel und zog dabei den direkten Vergleich zu seinem eigenen Camp-Abenteuer im Jahr 2020. Auslöser waren vor allem die scharfen Sex-Beichten von Hubert Fella (58), der im Dschungel munter von Liebesabenteuern auf dem Balkon, in der Sauna und einem Dampfbad erzählte. Der Sänger schilderte, dass die enge Gemeinschaft im Camp dafür sorgt, dass Schamgrenzen verschwimmen. "Ich war ja selber im Camp und ich muss sagen, irgendwann verliert man die Scheu, über gewisse Themen zu sprechen", sagte Prince Damien.

Er betonte, wie sehr Nähe und Vertrauen den Umgang verändern: "Vor allen Dingen, wenn man so lange zusammen ist und sich dann auch ein Stückchen weit vielleicht auch vertraut oder die Kameras einfach ausblendet." Besonders Hubert beeindruckte ihn: "Und Huberts Sexleben ist das Nonplusultra. Wenn ich nicht so ein Sexleben habe, möchte ich diese Beziehung einfach nicht haben. Das ist wirklich das Beste, was passieren kann", witzelte er und ergänzte mit Blick auf den Produkttester: "Habe ich von Hubert eigentlich auch gar nicht erwartet, weil der sehr unschuldig wirkt. Aber stille Wasser sind tief." Für Prince Damien selbst sei das Camp "ein mega Katalysator" gewesen – sein Sieg mitten im Corona-Jahr 2020 habe ihm privat dabei geholfen, sich noch einmal ganz neu zu entdecken. "Ich habe mich auch sexuell ausprobieren können, habe zum ersten Mal auch Erfahrungen mit Menschen sammeln können. Und das war wundervoll", berichtet er.

Nach seinem Triumph im Dschungelcamp wagte Prince Damien damals sogar den nächsten Schritt und suchte die große Liebe im TV. Bei der Kuppelshow First Dates - Ein Tisch für zwei mit Roland Trettl (54) hoffte der Musiker, endlich jemanden ganz ohne Star-Rummel kennenzulernen. "Ich bin hier, weil ich wirklich jemanden privat kennenlernen möchte. Ohne, dass die Person weiß, was ich sonst noch so mache", erklärte er offen in einem VOX-Interview. Das Blind-Date mit Flugbegleiter Patrick sorgte damals für ordentlich Herzklopfen. "Ich glaube nicht, dass Patrick weiß, was ich sonst so mache", meinte der Sänger erleichtert. Trotz der Distanz zwischen München und Köln blieben die beiden nach der Show in Kontakt.

Getty Images Prince Damien bei der Premiere von "Tina – Das Tina Turner Musical"

Nicole Kubelka / Future Image Prince Damien im August 2023 in Berlin

Kammerer,Bernd Prince Damien, DSDS-Sieger