Kreislauf: Schwangere Anna Adamyan musste ins Krankenhaus

Reality-TV-Star Anna Adamyan (29) sorgt mit einem Klinikfoto auf Instagram für besorgte Nachfragen ihrer Fans. Die schwangere Influencerin meldet sich aus dem Krankenhaus und erzählt, dass sie seit dem Vortag unter starkem Erbrechen leidet und ihr Kreislauf schließlich nicht mehr mitgemacht hat. In der Nacht wurde sie ärztlich versorgt, bekam Infusionen und konnte danach fast nur noch schlafen. "Kleines Lebenszeichen, hätte mich auch früher gemeldet, aber hatte einfach keine Energie", schreibt Anna zu dem Bild und kündigt an, sich später ausführlicher zu melden.

In ihren Storys berichtet die werdende Mutter, dass sie nach den ersten Infusionen zwar nach Hause durfte, aber nur wenige Stunden später wieder zurück in die Klinik musste. "Bin leider seit heute Abend wieder im Krankenhaus. Ich bin nach den Infusionen gestern heim und heute wurde es ab nachmittags dann noch schlimmer", erklärt sie ihren Followern. Seit dem Morgen könne sie nichts mehr bei sich behalten: "Behalte seit gestern früh keinen Schluck oder Essen bei mir... Drücken wir die Daumen." Gleichzeitig gibt Anna aber Entwarnung, was ihr Baby betrifft: "Dem Wunder im Bauch geht's aber sehr gut! Und ich bin dankbar für die Hilfe." In einem weiteren Update verspricht sie, ihre Community auf dem Laufenden zu halten, betont jedoch, dass ihr gerade nicht nach viel Content sei.

Seit Beginn ihrer Schwangerschaft nimmt die Influencerin ihre Follower auf Instagram mit auf ihre schöne Reise. Bereits vor wenigen Wochen hatte Anna in ihren Storys ganz offen über ihre Schwangerschaftssymptome gesprochen. Damals erzählte sie: "Mir ist echt immer noch sehr flau, ich habe Sodbrennen und merke einfach echt, wie mein Körper arbeitet. Das tut gut!" Gleichzeitig betonte Anna, dass sich diese Schwangerschaft anders anfühle als die erste: "Vieles ist so anders im Vergleich zur Schwangerschaft vom Kleinen. Kann man das jetzt überhaupt schon so vergleichen?!"

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan im Juni 2025

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Influencerin

Instagram / annaadamyan Anna Adamyan, Janaur 2025 in Regensburg

