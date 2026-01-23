Jason Momoa knutscht seine Adria auf Londoner Filmpremiere

Roter-Teppich-Feuerwerk in London: Jason Momoa (46) und Adria Arjona (33) ließen am Leicester Square in London keine Zweifel daran, wie verliebt sie sind. Der Aquaman-Star und die "Andor"-Schauspielerin küssten sich am Donnerstagabend (22. Januar) vor Fans und Fotografen bei der Premiere von Jasons neuer Actionkomödie "The Wrecking Crew". Er kam im hellrosa Veloursanzug, sie im grünen Cut-out-Kleid – ein Look-Duo, das die Kameras magisch anzog. Zwischen Turteln und Lachen nahmen sich die beiden Zeit für Selfies mit Fans, bevor es zur Filmbühne ging.

Der Film startet bei Amazon Prime und erzählt von zwei entfremdeten Halbbrüdern, die nach dem rätselhaften Tod ihres Vaters eine Verschwörung aufdecken. Auf der Premiere posierte Jason mit Dave Bautista (57), der im Cast als Partner-in-Crime an seiner Seite steht. Zuvor hatte es bereits einen Glamour-Moment in New York gegeben: Dort überraschte Jason seine frühere Game of Thrones-Kollegin Emilia Clarke (39) hinter den Kulissen der "Kelly Clarkson Show". Emilia teilte auf Instagram ein Foto der Reunion und schrieb: "New York hat mir auf dieser Reise so viele Dinge geschenkt, und gerade als ich dachte, es könnte nicht besser werden… schau, wer in meine Garderobe gelaufen ist", versehen mit den Hashtags "#mydragondaddy" und "#westillgotit", wie das Magazin Daily Mail berichtete. Während sich Emilia und Jason an alte Zeiten erinnern, konzentriert sich der Schauspieler privat ganz auf die Zukunft mit Adria, die ihn auch schon zur Premiere nach New York begleitet hatte. "Sie ist die Liebe meines Lebens", sagte Jason auf dem roten Teppich gegenüber People.

Die Liebesgeschichte von Jason und Adria begann bereits vor Jahren auf eine ganz besondere Weise. Die beiden lernten sich 2021 bei den Dreharbeiten zu dem Netflix-Thriller "Sweet Girl" kennen, wo sie ein Ehepaar spielten. Doch erst nach Jasons Scheidung von Lisa Bonet (58), die im Januar 2024 offiziell abgeschlossen wurde, wagten sie den Schritt in eine echte Beziehung. Im Mai 2024 machten sie ihre Liebe dann mit romantischen Schnappschüssen aus Japan auf Instagram öffentlich. Besonders herzerwärmend zeigte sich Adria zu Jasons Geburtstag im August 2025, als sie ihm eine emotionale Liebeserklärung widmete. "Es gibt nichts, das ich mehr liebe, als das Leben an deiner Seite zu leben" und "Auf ein weiteres Jahr voller Freiheit und Wildheit und darauf, für immer jung zu bleiben", schrieb sie zu einer Fotoserie, die intime Momente des Paares zeigte. Während der Schauspieler mit großformatigen Franchises vom DC-Universum bis "Dune" weltweit gefragt ist, punktet Adria als Seriengesicht und arbeitet auch an hochkarätigen Streaming-Projekten.

Getty Images Jason Momoa küsst Adria Arjona bei der UK-Sondervorführung von "The Wrecking Crew" in London

Instagram / emilia_clarke Jason Momo und Emilia Clarke 2026

Instagram / adriaarjona Jason Momoa und Adria Arjona