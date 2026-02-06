Diesen Dschungelcampern drückt Gina-Lisa Lohfink die Daumen

Der Countdown für das Finale des Dschungelcamps läuft, und die verbliebenen Teilnehmer geben alles, um sich die Krone zu sichern. Noch im Rennen um die begehrte Auszeichnung sind Patrick Romer (30), Gil Ofarim (43), Ariel, Simone Ballack (49), Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58). Reality-TV-Star Gina-Lisa Lohfink (39) hat sich in einem Interview mit Promiflash zu ihren Favoriten geäußert und dabei verraten, wem sie die Daumen drückt: "Dem Hubert Fella auf jeden Fall, dann die Simone Ballack und Samira."

Als sie gefragt wurde, wer ihrer Meinung nach die besten Chancen auf den Titel hat, hielt sich Gina-Lisa jedoch bewusst zurück: "Das werden wir mal sehen. Weiß ich nicht. Mal gucken, aber ich glaube, Samira." Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin scheint jedenfalls gespannt auf die ausstehenden Tage im Camp zu sein – und wer sich am Ende als König oder Königin des Dschungels feiern lassen darf.

Gina-Lisa kennt das Abenteuer Dschungel aus eigener Erfahrung und weiß, wie viel Nervenstärke, Humor und Durchhaltevermögen es dort braucht. Die ehemalige Kandidatin ist seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Reality-TV-Welt und hat in dieser Zeit zahlreiche Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, mit denen sie bis heute verbunden ist. Dass sie Hubert, Simone und Samira nun öffentlich unterstützt, zeigt, wie sehr sie auch abseits des Camps Anteil am Schicksal der aktuellen Teilnehmer nimmt.

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizveranstaltung Night of Reality Stars in Berlin, Oktober 2025

Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im November 2008