Valentinstag: Katherine schreibt süße Karte für Chris Pratt

Katherine Schwarzenegger (36) läutet den Valentinstag schon jetzt ein – und das mit einer Geste, die direkt ins Herz zielt. In einem rosa Pullover sitzt die Autorin an einem Tisch, neben ihr stehen rosa Rosen, vor ihr ein Stapel Karten mit verspielten Motiven, wie Bilder in der Daily Mail zeigen. Eine Karte ist mit einem großen roten Herz versehen, andere zeigen eine pinke Giraffe und einen rosa Tiger. Zehn Tage vor dem wohl romantischsten Datum des Jahres schreibt sie handschriftliche Grüße an ihre Liebsten, natürlich auch an Ehemann Chris Pratt (46). Auf Instagram schwärmte Katherine bereits zuvor: "Handgeschriebene Karten waren schon immer mein Ding, dank meiner Mama!", teilte sie mit. Der Valentinscountdown läuft – und er duftet nach Tinte, Papier und Rosen.

"Ob Dankeskarte, Geburtstagskarte oder Karte ohne besonderen Anlass – ich habe immer einen Vorrat davon, damit ich sie griffbereit habe", erklärte Katherine bereits im Januar. Für den Valentinstag setzt sie auf Hallmark-Karten, die sie mit persönlichen Zeilen füllt, Erinnerungsstücke, die Familie und Freunde behalten können. Die zartrosa Szenerie mit Blüten und Herzchen wirkt wie eine kleine Papeterie-Oase zu Hause, in der die 36-Jährige Zeile für Zeile ihre Zuneigung festhält. Familie ist für Katherine, Tochter der TV-Journalistin Maria Shriver (70) und der Filmikone Arnold Schwarzenegger (78), das Wichtigste im Leben. Dass der Instagram-Post als Anzeige gekennzeichnet ist, ändert nichts an der Botschaft, die im Mittelpunkt steht: Nähe durch Handschrift, statt nur einem schnellen Herz-Emoji.

Während Katherine aktuell ihrer Kreativität nachgeht, räumte Chris, der als Schauspieler längst Hollywood-Action kann, mit einem hartnäckigen Gerücht auf: Seine heutige Schwiegermama Maria habe die beiden nicht verkuppelt. "Ich war in einer Kirche in Hollywood, und ich schaute rüber und sah sie. Und ich weiß, man soll in der Kirche nicht nach Mädchen schauen, aber ich bin nur ein Mensch. Und ich dachte: 'Wow, sie ist wirklich süß'", sagte er bei FOX and Friends. Seit 2018 sind die beiden zusammen, die Hochzeit folgte nur ein Jahr später. Heute schützt das Paar die Privatsphäre der gemeinsamen Töchter, zeigt ihre Gesichter nicht und teilt stattdessen kleine, liebevolle Einblicke – wie jetzt Katherines Kartenritual, das mitten im Trubel des Filmgeschäfts an etwas ganz Bodenständiges erinnert: ein paar handgeschriebene Worte, die bleiben.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger Pratt verschickt zu Valentinstag Karten

Instagram / katherineschwarzenegger Maria Shriver und Katherine Schwarzenegger

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "The Electric State"-Premiere, Februar 2025