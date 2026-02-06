Ihm drückt Yvonne Woelke die Daumen für die Dschungelkrone

Yvonne Woelke (46) hat ihre Favoritenrolle im laufenden Dschungelcamp klar verteilt – und überrascht dabei mit deutlichen Worten. Im Gespräch mit Promiflash verriet die Reality-TV-Bekanntheit, wem sie die Krone gönnt und warum. Noch im Rennen: Hardy Krüger jr. (57), Patrick Romer (30), Gil Ofarim (43), Ariel, Simone Ballack (49), Samira Yavuz (32) und Hubert Fella (58). Yvonne macht keinen Hehl daraus, dass sie Hubert die Daumen drückt – und zwar entschieden. "Ich finde Hubert süß. Der macht zwar auch nicht viel, aber wenn er was macht, dann ist er sympathisch. Er kommt sympathisch rüber. Und ich finde, der hat einfach mal als Mann die Dschungelkrone verdient", meint sie.

Die übrigen Teilnehmer lässt die Schauspielerin dabei nicht unkommentiert. "Es ist ein schwieriger Cast, finde ich. Ich habe mir gewünscht, dass die älteren Leute ein bisschen mehr aus sich rauskommen. Machen sie leider nicht", erklärte sie zur aktuellen Staffel. Doch besonders eine Kandidatin polarisiert bei Yvonne: "Im Moment ist jetzt gerade diese Ariel-Show, was mich auch absolut nervt. Ganz ehrlich." Dass Hubert sich trotz alledem durchsetzen könnte, bleibt für sie eine Hoffnung. "Ich hoffe einfach, er schafft es. Und niemand von den anderen Verdächtigen gewinnt und nimmt die Krone mit nach Hause", sagte sie.

Yvonne selbst ist durch eigene Reality-TV-Erfahrungen vertraut mit den Herausforderungen solcher Formate. Über sich selbst sagte sie einmal, dass sie besonders dafür bekannt ist, authentisch zu bleiben. Hubert Fella, der durch Shows wie "Ab ins Beet!" und "Hot oder Schrott" bekannt wurde, scheint mit seiner sympathischen Art einen Nerv bei Yvonne getroffen zu haben. Während die restlichen Promis um die Trophäe kämpfen, kann sich der umtriebige Moderator zumindest der moralischen Unterstützung von Yvonne sicher sein. Ob ihr Favorit die Konkurrenz hinter sich lässt, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

IMAGO / pictureteam Yvonne Woelke, Schauspielerin

RTL Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026