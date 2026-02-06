Wird Gil im Dschungel ausgegrenzt? Das sagt sein Cousin dazu

Tag 14 im Dschungelcamp und die Luft brennt: Gil Ofarim (43) gerät erneut ins Kreuzfeuer – und diesmal nicht nur wegen der Dauerfehde mit Ariel. Auch Reality-Gesicht Samira Yavuz (32) meldet sich deutlich zu Wort, während Simone Ballack (49) im Camp offen Kante zeigt und den Sänger vor versammelter Runde angeht. Mit wem legt sich hier eigentlich wer an, und warum jetzt alle auf einmal? Hinter den Kulissen spricht Gils Begleitung Tzviki Klartext. Der Cousin hat eine eigene Theorie, weshalb sich die Vorwürfe häufen – und warum Gil plötzlich von mehreren Seiten Gegenwind spürt.

Die jüngsten Szenen aus dem australischen Busch zeigen: Aus Sticheleien ist ein handfester Lagerfeuer-Streit geworden. Nach angespannten Gesprächen erhöhte Simone den Druck, Samira hakte nach, Ariel blieb hart – und Gil verteidigte sein "plötzlich euphorisierendes" Verhalten mit Nachdruck. Während im Camp die Fronten sichtbarer werden, liefert Tzviki bei "Der Stunde danach" seine Sicht der Dinge. Er ordnet ein, wie die Gruppendynamik kippen konnte, und deutet an, dass Timing und Allianzen im Spiel sein könnten. "Plötzlich gehen alle auf Gil los", heißt es aus seinem Umfeld, und genau dazu legt der Cousin im Gespräch seine Vermutung vor. "Sie gehen auf den vermeintlich Schwachen los, sie suchen sich den Schwächsten in der Gruppe." Auf die Nachfrage, ob Gil der Schwächste sei, sagt Tzviki: "Sie hätten es gerne so."

Ob Gil unter dem Druck zusammenbrechen könnte? "Nein, wenn er bisher nicht aufgegeben hat, wird er es auch nicht mehr tun, er ist stark", so sein Cousin. Zum Thema Allianzen und ob Gil noch Verbündete hat, sagt Tzviki: "Es kommt auf den Tag an, es ist wirklich eine Frage der Dynamik zurzeit."

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Ariel, Samira Yavuz und Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Samira Yavuz und Simone Ballack, Dschungelcamp 2026