Babyglück: Josh Allen und Hailee pfeifen auf Vorbereitung

Josh Allen (29) und Hailee Steinfeld (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und nehmen den Stress vor der Geburt erstaunlich gelassen. Auf einer Pressekonferenz in Buffalo, bei der der neue Headcoach Joe Brady vorgestellt wurde, erzählte der Quarterback Ende Januar, wie er und seine Frau Hailee sich auf die Geburt vorbereiten. Der 29-Jährige erklärte dem Sender 13WHAM, dass sie ihr "Bestes geben". Er habe viele Freunde und Geschwister mit Kindern und wisse, dass man nicht alles im Voraus regeln könne.

Denn statt minutiöser Vorbereitung setzt der NFL-Profi ganz bewusst auf den Lernprozess unterwegs. "Wir werden, wie bei allem anderen auch, vieles im Laufe der Zeit regeln", sagte Josh. Außerdem machte er klar, dass er in der Offseason zwar trainieren werde, aber in den kommenden Monaten vor allem er, Hailee und das Baby im Mittelpunkt stehen. "Ich weiß, dass ich es liebe, Footballspieler zu sein, und ich liebe es, Quarterback bei den Buffalo Bills zu sein. Aber auf diese Rolle freue ich mich besonders", erklärte Josh.

Hailee präsentierte ihren Babybauch bereits vor zwei Monaten ganz stolz im Netz. Damals veröffentlichte sie ein kurzes Video in ihrem Substack-Newsletter, in dem sie ihren Bauch zeigte und Josh liebevoll einen Kuss darauf gab. Auch auf Instagram teilte das Paar das Glück mit seinen Fans. Zum Jahresstart zeigte die Schauspielerin weitere Einblicke: ein Foto mit wachsender Kugel, dazu Kunst mit der Zeile "Mütter sind unterschätzt" und ein buttergelber Mini-Strampler, bestickt mit "Baby Beau".

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans

Getty Images Josh Allen wärmt sich vor dem Spiel der Buffalo Bills gegen die Atlanta Falcons im Mercedes‑Benz Stadium auf

Getty Images Hailee Steinfeld bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills, Januar 2026