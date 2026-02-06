Neues Nachzügler-Paar: "#CoupleChallenge"-Duos frustriert

Überraschung bei #CoupleChallenge: In Folge acht marschiert ein neues – und zugleich letztes – Nachzügler-Paar ein. Reality-TV-Gesicht Zoe Saip (26) und ihr Partner Patrik treten Seite an Seite durch das Tor und sorgen bei den bisherigen Bewohnern des Camps sofort für Gesprächsstoff. Während das Paar sichtlich gut gelaunt wirkt, kippt die Stimmung auf der anderen Seite des Zauns schnell. Einige der bereits eingezogenen Duos hatten mit vielem gerechnet, aber offenbar nicht mit noch mehr Konkurrenz in der laufenden Staffel.

Vor allem Ariel reagiert im Interviewraum ungefiltert und macht ihrem Ärger über den plötzlichen Zuwachs Luft: "Ey, wollt ihr mich verarschen? Meint ihr das gerade ernst oder bin ich im falschen Film?", fragt sie. Auch Chika und Carina Nagel wirken alles andere als begeistert und fragen genervt: "Wie viele Leute sollen hier noch reinkommen?" Liza Waschke stöhnt schließlich: "Man, ich habe keinen Bock mehr", woraufhin Ariel Zoe prompt als "so anstrengend" bezeichnet. Die ehemalige GNTM-Kandidatin selbst beobachtet die Reaktionen beim Einzug ganz genau und meint später: "Die haben echt ganz schön lange Gesichter gehabt. Weil sie mit allem gerechnet haben, aber ich glaube, nicht mit noch einem Nachzügler-Paar – das war eine große Überraschung."

Zoe und Patrick sind damit das zweite Nachzügler-Paar, das für Wirbel im Camp sorgt. Bereits in Folge fünf durften sich die Kandidaten über frischen Wind freuen, als Emmy Russ (26) gemeinsam mit dem Stylisten Samuel Sohebi ins Camp zog. Mit einem lauten "Das Beste kommt zum Schluss" kündigte sich die 26-Jährige damals selbstbewusst an und legte einen glamourösen Auftritt im knallroten Glitzerkleid hin. Die meisten Camp-Bewohner waren jedoch auch von Emmys Einzug wenig begeistert. Sebastian meinte kritisch: "Man weiß auf jeden Fall, wenn Emmy in ein Format reinkommt, dann passieren Dinge." Seine Freundin ergänzte: "Dann passieren vielleicht auch schlimme Dinge."

Anzeige Anzeige

RTL Chika, Carina Nagel und Ariel bei "#CoupleChallenge" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Zoe Saip und ihr Partner Patrik, "#CoupleChallenge" 2026

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Emmy Russ und Samuel Sohebi bei "#CoupleChallenge"