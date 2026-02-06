Anna-Carina Woitschack hat keine Angst vor Joachim Llambi

Anna-Carina Woitschack (33) wagt bei Let's Dance den Sprung aufs große Parkett: Die Sängerin tritt in der neuen Staffel der RTL-Show an, wo sie sich auch dem einen oder anderen kritischen Jury-Urteil stellen müssen wird. Besonders im Fokus steht dabei ihre Begegnung mit Juror Joachim Llambi (61), dessen knallharte Urteile gefürchtet sind. "Angst vor Herrn Llambi habe ich nicht! Aber Respekt", erklärt sie gegenüber Bild. Ihr Ziel ist klar: lernen, schwitzen, liefern – und dabei den Ton der Jury treffen, ohne sich einschüchtern zu lassen.

Warum sie sich das antut? Anna-Carina sucht bewusst neue Herausforderungen außerhalb ihrer Komfortzone. Sie sieht "Let's Dance" als Trainingslager für Disziplin, Ausdruck und Körperbeherrschung. Dabei weiß die Sängerin genau, worauf sie sich einlässt. "Joachim Llambi steht für Klarheit und Fachwissen. Kritik gehört dazu. Genau dafür bin ich da: um zu lernen und besser zu werden", sagt sie im Interview.

Privat ist Anna-Carina vielen Fans seit Jahren als bodenständige Sängerin bekannt, die ihre Community über soziale Medien gern an ihrem Alltag teilhaben lässt. Sie zeigt dort Einblicke aus dem Studio, von Auftritten und aus ihrem Leben abseits des Rampenlichts, etwa entspannte Momente mit Freunden oder kleine Auszeiten, in denen sie neue Energie tankt. Auch Joachim präsentiert sich jenseits des strengen Jury-Pults immer wieder von einer nahbaren Seite, wenn er über seine Liebe zum Tanz und seine lange Karriere im Turniersport spricht. Beide verbindet die Leidenschaft für Musik und Rhythmus – nun treffen die Sängerin und der Tanzexperte im Fernsehen aufeinander, wo sie ihre unterschiedlichen Welten auf dem Tanzparkett zusammenbringen.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack zeigt ihre neue Haarfarbe, Oktober 2025

Wehnert, Matthias / ActionPress Joachim Llambi, "Let's Dance"-Star

IMAGO / Andreas Weihs Anna-Carina Woitschack, Sängerin

