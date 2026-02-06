Tom Bradys Fahrstunde: Sohn Benjamin lernt fürs Leben

Tom Brady (48), seines Zeichens einer der erfolgreichsten Quarterbacks aller Zeiten, muss sich in die ungewohnte Position des nervösen Beifahrers begeben. Sein Sohn Benjamin (16), liebevoll "Benny" genannt, übernimmt das Kommando am Lenkrad – und Papa Tom kann seine Begeisterung kaum verbergen. In einem emotionalen Instagram-Video der "Carversations"-Serie gewähren die beiden einen intimen Einblick in ihr Vater-Sohn-Verhältnis. Während der Fahrt durch die Straßen Floridas wird schnell klar: Hier geht es um viel mehr als nur um Fahrstunden. Tom reflektiert über seine Rolle als Vater und bekennt: "Du lernst, wirklich präsent bei deinem Kind zu sein. Du musst die Person sein, die du willst, dass deine Kinder werden." Diese Worte zeigen einen anderen Tom – nicht den knallharten Athleten, sondern den fürsorglichen Familienvater, der aus seinen Kindern das Beste herausholen möchte.

Während Benjamin noch etwas unsicher am Steuer agiert – er vergisst sogar, die Fahrertür richtig zu schließen – nutzt Tom die gemeinsame Zeit für tiefgreifende Gespräche über Werte und Lebensprinzipien. Der Ex-NFL-Star macht deutlich, dass Erziehung für ihn weit über Worte hinausgeht. "Ihr lernt wahrscheinlich viel mehr von mir, indem ihr zuschaut, als durch alles, was ich sage. Das zwingt mich also dazu, mich selbst an einen sehr hohen Standard zu halten und Verantwortung zu übernehmen", erklärt der Papa. Er wolle für die Kids da sein, um zuzuhören, zu ermutigen und zu unterstützen. Benjamin kontert mit einem Satz, den sein Vater ihm immer wieder eingebläut habe: Cool sei nicht, wer lässig wirkt, sondern wer sich kümmert. Man könne Fehler machen, sagt der Teenager, entscheidend sei, daraus zu lernen und zu wachsen. Am Ende der Tour bewertet Tom nicht nur die Fahrt als "gut", sondern sagt Benjamin ins Gesicht, wie sehr er ihn liebt. "Jedes Mal, wenn ich im Auto mit dir bin, habe ich das Gefühl, dass ich etwas mitnehme und mehr darüber lerne, wie du bist und wie stolz ich auf dich bin."

Hinter dem ehrlichen Talk im Auto stehen drei Kinder, für die Tom sein Leben nach der Sportkarriere neu sortiert hat: Sohn Benjamin und Tochter Vivian (13) aus der Ehe mit Gisele Bündchen (45) sowie Sohn Jack aus der früheren Beziehung mit Schauspielerin Bridget Moynahan (54). Während Jack bei einem gemeinsamen Basketball-Abend in New York bereits mit seinen sportlichen Fähigkeiten und seiner Größe für Staunen sorgte, zeigt Benjamin nun eine andere Seite des Familienlebens – die ruhigen, alltäglichen Momente, in denen es nur um Gespräche, kleine Rituale und Fahrstunden in der Nachbarschaft geht. Für den Sportler, der viele Jahre im grellen Stadionlicht stand, scheinen genau diese Augenblicke am wichtigsten zu sein: Zeit im Auto, ein gemeinsamer Witz, ein unsicherer Tritt aufs Gaspedal – und ein Vater, der daneben sitzt und zuhört.

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady mit seinem Sohn Benjamin

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady und seine Kinder Benjamin Brady und Vivian Lake Brady, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / tombrady Tom Brady gratuliert seinem Sohn Ben zum Geburtstag

Anzeige