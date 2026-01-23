Dr. Bob überzeugt: Dieser Star gewinnt das Dschungelcamp

Heute Abend startet die neue Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, und der berühmte Camp-Arzt Dr. Bob (75) hat in einem RTL-Interview bereits vorab seine Einschätzung zu den diesjährigen Kandidaten abgegeben. Besonders ein Teilnehmer scheint ihn vor dem Start sehr beeindruckt zu haben. "Im Moment ist Umut der Einzige, bei dem ich wirklich sagen kann: 'Oh mein Gott, der könnte das gewinnen, solange er es nicht übertreibt.'"

Doch Eva (33) könnte Umut gefährlich werden. "Auch Eva hat sehr gute Chancen und Hubert bringt viel Unterhaltungswert mit", ist sich Dr. Bob sicher. Generell setzt der TV-Star große Stücke auf die diesjährigen Camp-Bewohner: "Diese Staffel von 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' hat das Potenzial, eine der interessantesten überhaupt zu werden. Es gibt viele starke Persönlichkeiten, aber auch viel Unsicherheit und Emotionen. Entscheidend wird sein, wer authentisch bleibt und nicht versucht, eine Rolle zu spielen, das Publikum merkt so etwas sofort."

Wer am Ende wirklich das Zeug dazu hat, sich die Dschungelkrone zu sichern, wird sich zeigen. Doch der Weg dorthin wird nicht leicht. Schon die erste Prüfung hat es in sich. In einer Preview, die RTL kürzlich veröffentlichte, müssen sich die Stars einer Essensprüfung stellen. Ariel schrie, Umut musste sich fast übergeben und Hubert war so geschockt, dass ihm beinahe die Augen aus dem Kopf fielen. Die Schauspielerin Mirja (50) brachte es auf den Punkt: "Das schmeckt, als hätte mir eine Kuh in den Mund geschissen, ganz ehrlich."

RTL Dr. Bob, Dschungelcamp-Arzt

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp-Teilnehmer 2026

Imago Eva Benetatou bei der Abreise der Dschungelcamp-Kandidaten am Flughafen Frankfurt am Main, 17.01.2026