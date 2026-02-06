Ex von Bill Gates bricht ihr Schweigen im Epstein-Skandal

Melinda French Gates (61) spricht so offen wie nie zuvor über ihre Ehe mit Bill Gates (70): In einem Interview mit dem NPR-Podcast "Wild Card" reagierte sie auf brisante Details aus den frisch veröffentlichten Epstein (†66)-Akten. "Für mich persönlich ist es immer schwierig, wenn diese Details zur Sprache kommen", sagte Melinda und machte klar: Die Fragen zu den Vorwürfen müsse Bill selbst beantworten. Die dreifache Mutter, die ihre Ehe 2021 nach 27 Jahren beendete, stellt dagegen eines unmissverständlich klar: "Ich bin sehr froh, weg von all dem Dreck zu sein."

Im Gespräch mit NPR beschreibt die Unternehmerin, wie sie die Millionen neuen Dokumente, die das US-Justizministerium zu Jeffrey Epstein freigegeben hat, erlebt. Die Inhalte hätten sie mit "unglaublicher Traurigkeit" erfüllt, erzählt Melinda, weil sie sie an "sehr, sehr schmerzhafte Zeiten" in ihrer Ehe erinnerten. Besonders belastend seien die Mails, in denen Jeffrey behauptet, Bill habe ihn um Hilfe wegen einer Geschlechtskrankheit nach "Sex mit russischen Mädchen" gebeten und sogar versucht, Melinda heimlich Antibiotika zukommen zu lassen. In einer wütenden Mail schrieb Jeffrey an Bill: "Als ob das nicht schon genug wäre, flehen Sie mich dann auch noch an, die E-Mails über Ihre Geschlechtskrankheit (...) und die Beschreibung Ihres Penis zu löschen." Ein Sprecher von Bill wies gegenüber NPR alle Vorwürfe scharf zurück.

In ihrem Buch "The Next Day", welches im April 2025 veröffentlicht wurde, deutete Melinda bereits an, dass Bills Kontakt zum verurteilten Sexualstraftäter ihr Vertrauen tief erschüttert habe. Im Gespräch mit NPR wirkte die dreifache Mutter deshalb merklich bewegt: Ihre Antworten kamen stockend, immer wieder fiel das Wort "traurig". Sie erinnerte zudem an die vielen Frauen, die durch Jeffrey zu Schaden gekommen sind: "Zumindest ich konnte weiterziehen, und ich hoffe, dass diese Frauen Gerechtigkeit bekommen", sagte sie bei NPR.

Getty Images Melinda Gates, Geschäftsfrau

Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, September 2018

