Hat Rosie Huntington-Whiteley Stress mit Schwiegermutter?

Rosie Huntington-Whiteley (38) hat mit einem einzigen Fingertipp für reichlich Gesprächsstoff gesorgt: Das Model hat laut der Zeitung Daily Mail auf Instagram einen Clip geliked, in dem es um nervige Schwiegermütter geht. Das Video zeigt Elton John (78), wie er den Satz "I think it's gonna be a long, long time" aus seinem Kultsong "Rocket Man" singt, darüber die ironische Caption: "Wenn meine Schwiegermutter anruft und fragt, wann wir sie wieder besuchen kommen." Die Pointe: Es werde wohl "eine lange, lange Zeit" dauern, bis der nächste Besuch ansteht. Mit ihrem Like heizt Rosie Spekulationen über mögliche Spannungen in der Familie an.

Tatsächlich hatte Rosie erst im vergangenen Jahr im Gespräch mit The Times geschildert, wie eng der Kontakt zu den Eltern ihres Partners Jason Statham (58) seit der Rückkehr nach England ist. "Jays Eltern leben die Straße runter und sehen die Kinder fast jeden Tag", erzählte sie damals und schwärmte gleichzeitig von ihrem neuen Alltag in London nach rund zehn Jahren in Los Angeles. Der Umzug sei vor allem mit Blick auf die Familie erfolgt: bessere Schulen, ein stabiles Umfeld und ein dichtes Netz an Unterstützung, zu dem auch Jasons Mutter Eileen und sein Vater Barry gehören.

Privat haben sich Rosie und Jason über die Jahre ein eher zurückgezogenes Familienleben aufgebaut, trotz ihres großen Bekanntheitsgrades. Die beiden lernten sich 2010 bei einer Party in London kennen, verlobten sich 2016 und wurden Eltern von Sohn Jack und Tochter Isabella. Rosie berichtet, dass ihre Kinder nun sogar die Möglichkeit haben, ähnlich wie sie selbst in ihrer Kindheit in Devon frei auf dem Land herumzutoben und die Natur zu entdecken. Obwohl Rosie zu Beginn den Sonnenschein und die Lebensfreude Kaliforniens vermisste, schätzt sie mittlerweile wieder das Leben in London. Ob der enge Kontakt zu den Schwiegereltern mit der Zeit zur Belastung wurde, bleibt jedoch offen.

Getty Images Rosie Huntington-Whiteley auf dem roten Teppich der 82. Filmfestspiele von Venedig, 2025

IMAGO / Avalon.red Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, Januar 2024

Instagram / rosiehw Die Kinder von Rosie Huntington-Whiteley