Victoria Monét kritisiert unfaire Musikbranche

Victoria Monét (36) hat in Los Angeles keine höflichen Floskeln verteilt, sondern eine klare Botschaft: Beim Jimmy Jam und Terry Lewis BMAC Music Maker Dinner am 28. Januar in West Hollywood nutzte die Grammy-Gewinnerin als Gastgeberin ihre Bühne, um Vetternwirtschaft und Gatekeeping in der Musikindustrie anzuprangern – und zugleich konkrete Veränderungen einzufordern. Vor Branchengrößen im The Sun Rose, in Partnerschaft mit ASCAP, machte die Musikerin unmissverständlich deutlich, worum es ihr geht: Zugang, Mentoring und verantwortungsvoll eingesetzte Macht. "Talent ist überall. Was wirklich den Unterschied macht, ist Zugang – und Mentorship", sagte sie laut Variety. Ihr Appell: Machtstrukturen nicht leugnen, sondern sie fair für andere öffnen.

In ihrer Rede definierte Victoria die viel diskutierten Mechanismen und drehte die Perspektive: Gatekeeping und Nepotismus seien nicht per se negativ, betonte sie, es komme darauf an, "wer und wie" diese nutze. "Der Zweck ist ethisches Gatekeeping und sinnstiftender Nepotismus", erklärte sie weiter und rief die Anwesenden auf, gezielt Türen aufzuschließen: "Seid die Person, die sagt: 'Ich stelle den Kontakt her.' 'Ich nenne euren Namen.' 'Ich setze mich für euch ein, wenn ihr nicht im Raum seid.'" Das Dinner war die vierte Ausgabe des BMAC-Formats, musikalisch untermalt von Auftritten von Queen Naija und B2K. Außerdem wurde Manager Jonathan Azu von Red Light Management mit dem BMAC Music Maker Impact Award ausgezeichnet – ein Abend, der Haltung und Handwerk verbinden wollte. Zum Schluss erinnerte Victoria: "Wir sind nicht allein hierhergekommen", so ihr eindringlicher Schlussgedanke.

Abseits der Bühne gilt Victoria als Künstlerin, die sich ihren Platz im Musikbusiness Schritt für Schritt erkämpft hat. Immer wieder betont die Sängerin, wie wichtig Menschen waren, die an sie glaubten und ihr Türen öffneten – auch wenn der Weg nicht immer leicht war. Für ihre Fans ist sie längst mehr als nur die Stimme hinter großen Hits: Victoria teilt offen ihre Gedanken zu Disziplin, festen Routinen und kleinen Ritualen, die ihr Halt geben und sie bis heute begleiten.

Getty Images Victoria Monét im Oktober 2024

Getty Images Victoria Monét, Sängerin

Getty Images Victoria Monét im Oktober 2024

