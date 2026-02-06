Diesen Tipp gibt Yvonne "Promis unter Palmen"-Kandidaten

Yvonne Woelke (46) weiß ganz genau, wie der Hase im Reality-TV läuft: Nachdem sie in der vergangenen Staffel von Promis unter Palmen selbst für ordentlich Gesprächsstoff sorgte, ließ sie sich nun die Premiere der neuen Folgen nicht entgehen. Am roten Teppich plauderte Yvonne gegenüber Promiflash aus dem Nähkästchen und machte dabei eine klare Ansage: Wer in solchen Shows auf Freundschaften setzt, ist auf dem Holzweg.

Doch damit nicht genug: Yvonne rät den Teilnehmern sogar zu einer gesunden Portion Egoismus. "Man muss in das Format reingehen und sich durchbeißen und ohne Rücksicht auf Verluste, weil du kriegst immer ein Messer in den Rücken", warnt sie ihre Nachfolger. Ihr abschließendes Urteil für den Erfolg in der Manege der Eitelkeiten lautet daher schlichtweg: "Denk an dich selbst. Geh deinen Weg." Ob sich die neuen Promis diesen Ratschlag zu Herzen nehmen oder doch in die Freundschaftsfalle tappen, bleibt abzuwarten.

Ihre Botschaft an die neuen Kandidaten der thailändischen Villa ist knallhart, aber ehrlich: "Viele sagen ja immer, die haben Freunde im Reality-TV. Ich gebe aber den Tipp: Du hast dort keine Freunde. Und du willst auch keine Freunde", stellte sie im Interview klar. Für Yvonne ist das Ganze kein Kaffeeklatsch, sondern ein knallharter Wettkampf. Wer gewinnen will, müsse laut ihr die rosarote Brille absetzen und sich darauf einstellen, dass Loyalität am Set ein Fremdwort ist. Dass Yvonne ausgerechnet diesen harten Kurs vorgibt, kommt für Fans wenig überraschend. Die Schauspielerin und frühere Laufstegschönheit hat sich in den letzten Jahren den Ruf einer Frau erarbeitet, die keinem Konflikt aus dem Weg geht. Besonders durch ihre Teilnahme an Formaten wie Das große Promi-Büßen oder ihre polarisierende Rolle während des Dschungelcamps wurde sie zur festen Größe in der deutschen TV-Landschaft.

Joyn / Tan Nian Xing Yvonne Woelke bei "Promis unter Palmen"

IMAGO / pictureteam Yvonne Woelke, Schauspielerin

Joyn Yvonne Woelke, Melody Haase, Menowin Fröhlich und Iris Klein bei "Promis unter Palmen"