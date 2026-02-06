Im "Maiskini": Hubert Fella feierte mit Dirk Bach beim CSD

Wenn Hubert Fella (58) im Dschungelcamp-Weiher baden geht, tut er das mit Stil: in einem knallgrünen Badeanzug mit gelbem Maiskolben-Motiv – liebevoll "Maiskini" getauft. Das Kultteil galt allein deshalb im Netz schon als ikonisch, doch nun macht ein alter Schnappschuss die Runde, der die Bedeutung des schnittigen Anzugs auf ein ganz neues Level hebt: Ein Foto, das Hubert 2018 auf Facebook teilte, zeigt einen jüngeren Hubert an der Seite von keinem Geringeren als Dschungelmoderator Dirk Bach (†51) beim Besuch des Christopher Street Days in Köln – und ja, auch da trägt Hubi stolz seinen Maiskini zur Schau, dazu lässige Jeans und einen Nietengürtel.

Doch damit ist die Geschichte des Maiskinis längst nicht auserzählt: Fans kennen das Teil bereits von Huberts Ehemann Matthias Mangiapane (42), der 2018 mit dem Badeanzug in den Busch zog und damit einen Netz-Trend lostrat. Matthias belegte damals den fünften Platz – vor ihm nur noch Jennifer Frankhauser (33), Daniele Negroni (30) und Tina York (71). Vor seinem Einzug 2026 kramte Hubert noch einen alten Zeitungsartikel von damals hervor und fragte seine Community: "Soll der mit mir ins Dschungelcamp einziehen?" Die Antwort fiel eindeutig aus: "Aber nicht nur mitnehmen, sondern auch anziehen", kommentierten Follower.

Das alte Foto weckt bei vielen Fans tiefe Emotionen: Es erinnert an Dirks einzigartiges Lachen und seine unvergleichlich herzliche Art, mit der er von 2004 bis 2012 das Dschungelcamp prägte – bis zu seinem plötzlichen Tod. Am 1. Oktober 2012 verstarb der Moderator im Alter von 51 Jahren durch Herzversagen. Hubert ehrte mit der CSD-Aufnahme einen spontanen, glücklichen Moment, der heute zwei Welten verknüpft: den queeren Straßenfest-Zauber und seine aktuelle Dschungel-Realität. Der Schnappschuss wird so zum Symbol für eine starke Community, gemeinsames Erinnern und den unerschütterlichen Geist, der Dirks Fans bis heute verbindet.

Hubert Fella Dirk Bach und Hubert Fella beim CSD Köln

Public Address Hubert Fella und Matthias Mangiapane

Imago Dr. Bob, Dirk Bach und Sonja Zietlow bei "Ich bin ein Star...! Das große Wiedersehen", 2004