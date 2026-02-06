Bett-Zoff: "#CoupleChallenge"-Samuel rastet wegen Emmy aus

Zoff im Camp von #CoupleChallenge: Emmy Russ (26) sorgt in Folge acht für eine handfeste Bett-Affäre – und zwar ohne ihren Teamkollegen. Die Reality-Bekanntheit verbannt ihren Partner Samuel Sohebi aus dem gemeinsamen Schlafplatz und schickt ihn in das andere Zelt. Ihre Begründung: Neben ihm schlafe sie angeblich schlecht. Der Stylist akzeptiert zunächst ihre Ansage und zieht in das Bett von Joshi Josh um. Doch am Morgen folgt der Paukenschlag im Lager: Mitkandidat Aleksandar Petrovic (34) liegt plötzlich gemütlich neben Emmy im Bett. Für Samuel, der gerade frische Klamotten holt, ist das der Moment, in dem ihm der Kragen platzt.

Was als pragmatische Nachtlösung begann, eskaliert zur offenen Abrechnung vor allen anderen: "Ich dachte echt, ich sehe einfach nicht richtig", sagt Samuel im Interviewraum. Er wirft Emmy Doppelmoral vor: Erst über seine Bewegungen und Atmung klagen, dann mit Aleks kuscheln, den er als deutlich breiter, größer und lauter beschreibt. Im Camp fordert der Modeberater Respekt und eine Entschuldigung. Doch die ehemalige Beauty & The Nerd-Kandidatin bleibt hart: Sie könne schlafen, neben wem sie wolle. Der Streit kocht hoch, Vorwürfe und Beleidigungen fliegen. "Emmy, du bist mir nicht gewachsen. Punkt", donnert Samuel, worauf sie zurückschießt: "Du bist ein sche*ß Mensch, Samuel." Die Influencerin kündigt an, künftige Probleme ebenfalls öffentlich zu thematisieren: "Ich werde es immer vor allen ansprechen und dich blamieren." Ihr Couple lässt sich davon jedoch keineswegs beirren: "Ich habe meine Meinung meiner Teampartnerin gegeigt und ja, ich fühle mich schon wesentlich besser."

Doch das war noch nicht alles: Während des Streits zieht Samuel die Hygienekeule und macht Emmy auch für die Verunreinigung der Damentoilette verantwortlich. Zuvor hatten sich die Frauen im Camp bereits massiv über die unhygienischen Zustände auf dem Frauenklo aufgeregt und untereinander spekuliert, wer dahinterstecken könnte – die 26-Jährige geriet dabei bereits ins Visier. Als sein Streit mit Emmy hochkocht, behauptet Samuel schließlich offen, sie sei tatsächlich die Verursacherin. Die TV-Bekanntheit streitet das vehement ab – Beweise gibt es immerhin nicht, doch der Vorwurf sorgt für neue Spannungen im Camp.

RTLZWEI Samuel Sohebi und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026

RTLZWEI Samuel Sohebi bei "#CoupleChallenge"

RTLZWEI Emmy Russ bei "#CoupleChallenge" 2026