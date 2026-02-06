Paris Hilton und Lindsay Lohan haben sich wieder versöhnt

Versöhnung nach Jahren des Zoffs! Paris Hilton (44) hat in der Show "Watch What Happens Live with Andy Cohen" verraten, wo sie und Lindsay Lohan (39) heute stehen und die Antwort lässt Fans der Nullerjahre aufhorchen. Die beiden Ex-Party-Girls haben sich wieder angenähert, inzwischen verbindet sie vor allem eines: das Mamasein. Paris erklärte, sie plane gemeinsam mit Lindsay ein Treffen ihrer Kinder. Mit dabei wären also Phoenix und London, die Paris mit Ehemann Carter Reum großzieht, sowie Lindsays Sohn Luai, den die Schauspielerin mit Ehemann Bader Shammas hat. "Ich bin so happy für sie. Sie strahlt. Wir lieben es, Mamas zu sein", sagte Paris in der Sendung.

Damit scheint ein Kapitel abgeschlossen, das einst Schlagzeilen machte: In den 2000ern waren Paris und Lindsay unzertrennlich, dann folgte die Funkstille – Auslöser war unter anderem die Liaison von Lindsay mit Paris’ Ex Stavros Niarchos (40). Es gab fiese Spitzen, unschöne Auftritte und das bis heute ikonische Paparazzi-Foto aus dem Jahr 2006 mit Britney Spears (44) auf dem Rücksitz. Schon 2022 hatte Paris bei "Watch What Happens Live" angedeutet, dass "keine schlechten Vibes" mehr herrschen, nachdem sie Lindsay zur Verlobung gratuliert hatte. Jetzt klingt das Comeback der Freundschaft handfest: "Wir planen, die Kinder zusammenzubringen", wiederholte die Hotelerbin und betonte, wie sehr sie Lindsays neuen Lebensabschnitt feiert.

Privat klingt bei Paris alles nach Angekommen-Sein. In einem aktuellen Gespräch mit dem Magazin Us Weekly schwärmte die Reality-Ikone über ihren Alltag mit Phoenix und London: "Meine Kinder sind mein Ein und Alles." Über Carter sagte sie, er sei ein liebevoller Vater, "sanft" und "so lustig", die Kleinen vergöttern ihn. Lindsay, die in Dubai lebt, teilt nur selten Einblicke in ihren Sohn Luai, zeigte sich zuletzt aber immer wieder gelöst und familiär – eine Seite, die frühere Rivalitäten verblassen lässt. Dass Paris und Lindsay heute vor allem über ihre Kinder connecten, passt zu ihrem neuen Tempo: weniger Nachtleben, mehr Familienmomente und vielleicht bald ein Spieldate, das ein altes Band endgültig knüpft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan und Paris Hilton, Juni 2005

Anzeige Anzeige

Kevin Winter/Getty Images Lindsay Lohan, Karl Lagerfeld und Paris Hilton, 2006

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihre beiden Jungs