Abstand: Sarah Jessica Parker lüftet das Geheimnis ihrer Ehe

Sarah Jessica Parker (60), die 1998 mit ihrer Paraderolle in Sex and the City weltbekannt wurde, hat verraten, warum ausgerechnet Abstand ihre Ehe mit Matthew Broderick (63) stark hält. Im Podcast "Girlboss Radio" mit Sophia Amoruso erklärte die Schauspielerin, dass sie und Matthew durch ihren Beruf oft an verschiedenen Orten leben und sich anschließend bewusster wiederfinden. "Ich weiß, das klingt verrückt, aber wir haben Leben, die es uns erlauben, weg zu sein und wieder zusammenzukommen", sagte Sarah. Ihr Mann pendle wegen Drehs, sie selbst sei für Projekte unterwegs – genau das gebe ihnen eigene Erlebnisse, die sie später mit echter Neugier austauschen.

Die 60-Jährige sprach auch über das Wir-Gefühl, das trotz Distanz zu ihrem Partner nicht abreißt. "Ich liebe ihn, und ich finde, er ist brillant. Ich nerve ihn sicher, aber er nervt mich auch manchmal", sagte sie mit einem Augenzwinkern über den "No Hard Feelings"-Star. Doch der Stolz aufeinander bleibe, und mit den Jahren wachse ihre Verbindung noch immer: "Seine Triumphe sind meine und seine Enttäuschungen sind meine", sagte sie im Podcast. Kennengelernt hatten sich beide Anfang der 90er über Sarahs Brüder. Nach fünf Jahren Liebe stand das Paar 1996 gemeinsam auf der Bühne am Broadway, 1997 folgte die Hochzeit in New York – legendär wegen des unerwarteten Überraschungscharakters und Sarahs schwarzem Kleid.

Heute wohnen Sarah und Matthew in New York, wo sie ihren Alltag mit ihren drei Kindern im West Village leben. Ihr gemeinsam gestaltetes Zuhause, zwei zusammengelegte Apartments, wurde zum Rückzugsort, an dem das Paar Nähe bewusst pflegt, wenn die Jobreisen vorbei sind. Bei öffentlichen Terminen zeigen die beiden eher selten große Gesten der Zuneigung, doch bei glamourösen Abenden blitzen spontane, zärtliche Momente durch. Privat soll es unkompliziert zugehen: Spaziergänge durch die Nachbarschaft, kleine Erledigungen, die Kinder im Blick – Gewohnheiten, die ihnen Stabilität geben. Wenn Sarah darüber spricht, wie sie Erfolge und Enttäuschungen teilen, klingt etwas Bodenständiges mit: ein Paar, das aus geteilten Geschichten, respektierten Freiräumen und verlässlicher Vertrautheit sein Wir formt.

Imago Matthew Broderick und Sarah Jessica Parker bei der New York City Ballet 2025 Fall Fashion Gala im David H. Koch Theater

Getty Images Der "Sex and the City"-Cast Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall

Getty Images Schauspielerin Sarah Jessica Parker mit ihrer Familie, Dezember 2022