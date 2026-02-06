So happy: Jennifer Lange schwärmt von ihrem Familienleben

Jennifer Lange (32) und Darius Zander (42) haben sich ihren kleinen Traum vom Familienglück mitten in Köln erfüllt. Das Paar, das seit 2021 zusammen ist, lebt mit Söhnchen Anton in einer geräumigen 240-Quadratmeter-Altbauwohnung in Rheinnähe. Jennifer, bekannt aus dem Reality-TV, und der Musiker Darius, der aktuell mit Ben Zucker (42) auf Tour ist, berichten im Bild-Interview von ihrem harmonischen Alltag. Für Jennifer ist dieses Leben ein ganz neues Kapitel: "Mit Dari habe ich erstmals im Leben das Gefühl, dass es Liebe für immer ist." Die Elternschaft hat das Paar noch enger zusammengeschweißt. "Anton hat unsere Liebe auf ein neues Level gehoben", schwärmt Darius, der mittlerweile die frühen Morgenstunden mit seinem Sohn den langen Partynächten vorzieht.

Jennifer erzählt, wie gut sich ihre Jobs und das Familienleben miteinander verbinden lassen. "Das ist natürlich Gold wert. Ich erzähle jetzt als Influencerin eben auch über ihn und mein Leben als Mama, weil das eben jetzt zu meinem Leben dazugehört. Und wenn Dari jetzt auf Tour geht, kommt Anton einfach mit. Er soll am besten immer Teil davon sein, was wir machen", erklärt sie im Interview. Auch musikalisch sind beide inzwischen ein Team: Jennifer singt auf Darius’ neuer Single "If You Want It All" den weiblichen Part, eine spontane Zusage, die für sie fast so klar war wie ihr Ja-Wort. "Ich habe direkt Ja gesagt, weil ich eigentlich schon immer mit Dari singen wollte", erzählt sie freudig.

Abseits des neuen Familienidylls hat sich Jennifers Fokus spürbar verschoben. Die Influencerin erzählt, dass sie kaum noch Fernsehen schaut und zu Ex-Partner Andrej Mangold (39) keinen Kontakt mehr hat. Was dieser öffentlich macht, spiele für sie keine Rolle mehr. Stattdessen steht ihr Leben als Mutter im Mittelpunkt – auch in den sozialen Medien, was ihr bereits die ein oder andere Kritik einbrachte. Besonders eine Kooperation, bei der Anton auf Bildern zu sehen war, sorgte im vergangenen Jahr für viele Diskussionen. Heute wirkt Jennifers Auftritt deutlich konzentrierter auf das, was ihr wichtig ist: der gemeinsame Alltag mit Anton, die Unterstützung für Darius’ Musikprojekte und das Miteinander in ihrer Kölner Wohnung, die sie als Familienzentrale und kreativen Arbeitsplatz zugleich nutzen. Jennifer scheint mehr denn je im Reinen mit sich selbst und ihrem Lebensweg zu sein und genießt das Familienleben mit Darius und Anton in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Darius Zander, Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / dari_musik Jennifer Lange und Darius Zander im August 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jenniferlange Jennifer Lange und ihr Sohn Anton im März 2025