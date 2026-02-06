Besuche mit der Tochter: Giuliano Hediger zieht vor Gericht

Giuliano Lorenzo Hediger zieht Konsequenzen: Der Reality-TV-Star hat rechtliche Schritte eingeleitet, weil er seine Tochter an den vereinbarten Wochenenden nicht sehen durfte. Laut Giuliano gibt es eine klare Regelung, nach der er die Kleine jedes zweite Wochenende abholen darf – daran habe sich seine Ex-Partnerin Ariel jedoch nicht gehalten. In einer Instagram-Fragerunde erklärte er auf Nachfrage eines Followers: "Ja, natürlich musste ich dagegen vorgehen. Es gibt eine rechtliche Regelung, nach der ich meine Tochter jedes zweite Wochenende holen darf und soll. Daran wurde sich leider nicht gehalten. Deshalb wird das jetzt neu geklärt."

Schon vor einigen Monaten stand das Verhältnis zwischen Giuliano und Ariel unter keinem guten Stern. Damals warf die Influencerin dem Reality-TV-Star öffentlich vor, ein schlechter Vater zu sein und sich nicht genügend um seinen Nachwuchs zu kümmern. Stattdessen würde er seine Zeit lieber anderweitig verbringen. Giuliano wehrte sich gegen die Vorwürfe und erklärte im Netz: "Ich möchte die Kleine sehen. Und sie sagt: 'Nee, ich gehe in den Urlaub nach Zypern. Und in drei, vier Wochen kannst du sie dann wieder sehen'." Seinen Fans erzählte der Boxer zudem, dass solche Situationen immer wieder vorgekommen seien.

Vor drei Tagen sorgte Ariel zudem im Dschungelcamp für Aufsehen, als sie offen über ihre schmerzlichen Erfahrungen mit Giuliano und dessen Tochter sprach. Die Influencerin berichtete am Lagerfeuer, dass sie damals von der kleinen Tochter ihres Ex-Partners erfahren habe, kurz nachdem das Mädchen nach der Geburt von ihrer leiblichen Mutter im Krankenhaus zurückgelassen wurde. "Ich durfte sie besuchen gehen und sie war wirklich so toll und so süß. Ich wäre bereit dazu gewesen, auf einmal zwei Kinder zu haben", erzählte die Reality-TV-Bekanntheit. Giuliano zeigte sich nach diesen Äußerungen jedoch alles andere als begeistert.

Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026

