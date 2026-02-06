Verlobt seit 2019: Jenna Dewan will nun bald heiraten

Jenna Dewan (45) macht ernst: Bei der Eröffnung der Ausstellung "Borrowed Spotlight" in Los Angeles am Dienstag, 3. Februar, verriet die Schauspielerin People, dass sie nach sechs Jahren Verlobung mit Steve Kazee (50) nun konkret ihre Hochzeit plant. "Oh, mein Gott. Ich glaube schon", sagte Jenna auf dem roten Teppich und erklärte, man wolle noch in diesem Jahr heiraten. "Es gab so viele Ideen. So viele verschiedene Gespräche, und wir suchen den richtigen Moment. Wir planen es. Wir kommen der Sache näher", so Jenna.

Die lange Pause bis zum Jawort hatte Gründe: Die Trauung stand hinten an, bis Jennas Scheidung von Channing Tatum (45) im September 2024 final war. Mit Steve hat Jenna zwei gemeinsame Kinder, Sohn Callum und Tochter Rhiannon, außerdem Tochter Everly aus der Ehe mit Channing. Genau die drei sollen bei der Zeremonie eine besondere Rolle spielen. "Das ist das Schöne. Jetzt haben wir drei, die mitmachen", sagte die dreifache Mutter gegenüber People. Schon im Dezember erzählte Jenna dem Magazin, dass Everly bei der Planung "sehr eingebunden" sei. Sogar das Brautkleid kommentiert die Zwölfjährige demnach klar und liebevoll: "Sie ist sehr meinungsstark. Sie sagt mir auch, wenn ihr etwas nicht gefällt", sagte Jenna.

Abseits der Hochzeitsvorfreude gab Jenna auch Einblicke in die Talente ihrer Kinder: Everly tanzt leidenschaftlich, Callum steht mit Begeisterung auf der Bühne und Rhiannon singt schon lautstark mit. "Vielleicht ist sie also diejenige, die Steves Gesangsstimme geerbt hat", merkte Jenna schmunzelnd an. Bei dem Event, das Holocaust-Überlebende und ihre Geschichten würdigte, ehrte die Schauspielerin zudem die 108-jährige Risa Igelfeld, porträtiert von Fotograf Bryce Thompson. Ein Moment, der zeigt, wie wichtig Jenna Verbundenheit und Respekt sind. Nach sensiblen finanziellen Fragen rund um das Ehe-Aus mit Channing Tatum blickt Jenna nun klar nach vorn: auf eine Hochzeit im Kreis der Familie, mit ihren Kindern – und viel persönlicher Note.

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan im November 2023

Getty Images Channing Tatum and Jenna Dewan im August 2017

SIPA PRESS/ActionPress Steve Kazee und Jenna Dewan, September 2019