Millionenhit: Sydney Sweeney begeistert mit "The Housemaid"

Sydney Sweeney (28) schreibt mit ihrem neuen Thriller "The Housemaid – Wenn sie wüsste" deutsche Kino-Geschichte: Seit dem Start am 15. Januar 2026 strömten bereits eine Million Besucher in die Säle, um die Bestsellerverfilmung auf der großen Leinwand zu sehen. Der Film, der von Leonine Studios in die Kinos gebracht wird, ist damit nicht nur Sydneys bislang stärkster Kinostart in Deutschland, sondern auch der erfolgreichste Filmstart von Regisseur Paul Feig überhaupt. An Sydneys Seite begeistern Amanda Seyfried (40), Brandon Sklenar und Michele Morrone das Publikum, während der packende Thriller seine Top-Position in den deutschen Kinocharts weiter verteidigt und aktuell den besten Besucherschnitt aller laufenden Filme vorweisen kann.

Im Zentrum der düsteren Geschichte steht die 27-jährige Millie, gespielt von Sydney, die nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis einen Job als Hausmädchen bei einem wohlhabenden Ehepaar annimmt und auf einen echten Neuanfang hofft. Doch hinter der glänzenden Fassade aus Luxus und Eleganz lauert ein gefährliches Netz aus Lügen, Geheimnissen und Machtspielen, das sie tiefer in den Abgrund ziehen könnte als ihre eigene Vergangenheit. Basierend auf dem Mega-Bestseller von Freida McFadden setzt Paul Feig ganz auf Hochspannung, überraschende Wendungen und eine bedrohliche Atmosphäre, in der Amanda als geheimnisvolle Ehefrau und ihre Kollegen das Publikum in eine immer sinisterere Welt voller Familiengeheimnisse hineinziehen. Dass der Film nun die Millionengrenze durchbricht, gilt in der Branche als deutliches Signal für die enorme Zugkraft des Stoffs beim deutschen Publikum.

Für Sydney ist der Triumph im Kino auch ein sehr persönlicher Erfolg. Die Schauspielerin hatte schon vor dem Start betont, wie sehr sie an der Figur Millie hängt und wie stark sie Geschichten anziehen, die weibliche Emotionen und Wut nicht glätten, sondern offen zeigen. Die Arbeit mit Paul Feig und ihren Co-Stars wie Amanda soll am Set von viel Vertrauen und Spielfreude geprägt gewesen sein, was sich nun offenbar in der Resonanz der Zuschauer widerspiegelt. Sydney, die sich privat weitgehend zurückhält und ihren Fokus auf ihre Projekte legt, erlebt mit "The Housemaid – Wenn sie wüsste" gerade eine Phase, in der Beruf und Leidenschaft eng zusammenfallen – und ihre Fans dürfen sich darüber freuen, dass ihr Lieblingsstar in einem Genre triumphiert, das ihr besonders am Herzen liegt.

Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

Getty Images Brandon Sklenar, Paul Feig, Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der After-Party zur LA-Premiere von "The Housemaid"

Getty Images Sydney Sweeney und Amanda Seyfried bei der LA-Premiere von "The Housemaid" im TCL Chinese Theatre