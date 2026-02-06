Royals
222 Mio. Klicks: "Teufel trägt Prada"-Trailer bricht Rekorde

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min

"Der Teufel trägt Prada" ist zurück – und bricht schon vor Kinostart Rekorde. Nur 24 Stunden nach Veröffentlichung hat der erste lange Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" satte 222 Millionen Aufrufe gesammelt, wie 20th Century Studios auf X verkündete. Damit legt die Fortsetzung des Kultfilms der 2000er einen Traumstart hin, obwohl der Film erst am 30. April 2026 in die deutschen Kinos kommen soll.

Der neue Bestwert ist besonders bemerkenswert, weil "Der Teufel trägt Prada 2" damit sogar Superhelden-Giganten wie Deadpool & Wolverine und Blockbuster wie Avatar 3: Fire And Ash hinter sich lässt. Die 222 Millionen Views umfassen laut dem Magazin Filmstarts nicht nur den englischsprachigen Trailer auf YouTube, der am 5. Februar 2026 bei etwas über zehn Millionen Klicks liegt, sondern sämtliche Sprachversionen sowie die Aufrufe auf Social-Media-Plattformen weltweit. Schon der erste kurze Teaser zur Fortsetzung hatte Rekorde gebrochen und das Comeback von Andy Sachs und Miranda Priestly zum Gesprächsthema gemacht.

Die Fortsetzung bringt die Zuschauer zurück in die glamouröse, aber erbarmungslose Welt des "Runway"-Magazins, das erneut von der charismatisch-kalten Chefredakteurin Miranda geleitet wird, gespielt von Meryl Streep (76). Anne Hathaway (43) kehrt unterdessen als Andy zurück, die inzwischen als Feature-Redakteurin arbeitet. Doch das lang erwartete Wiedersehen der beiden liefert eine unerwartete Wendung: Miranda erkennt ihre ehemalige Assistentin zunächst gar nicht mehr wieder.

Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025
Imago
Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025
Neytiri aus "Avatar: Fire and Ash" spannt den Bogen in einer Szene aus "Avatar: Fire and Ash" (2025)
Imago
Neytiri aus "Avatar: Fire and Ash" spannt den Bogen in einer Szene aus "Avatar: Fire and Ash" (2025)
Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"
IMAGO / Capital Pictures
Anne Hathaway, Meryl Streep und Emily Blunt in "Der Teufel trägt Prada"
