Serien-Hit "Adolescence" bekommt doch keine zweite Staffel

Bittere Enttäuschung für alle Fans von "Adolescence": Autor Jack Thorne hat klargestellt, dass die gefeierte Netflix-Serie keine zweite Staffel bekommen wird. In der BBC-Sendung "The One Show" erklärte der Drehbuchautor, dass es keinerlei Pläne für eine Fortsetzung der Geschichte rund um Eddie und Jamie Miller gibt, die von Stephen Graham und Owen Cooper gespielt werden. Obwohl das Vater-Sohn-Drama in den vergangenen Wochen einen Preis nach dem anderen einsammelte und auch bei den Golden Globes abräumte, bleibt es nach jetzigem Stand bei nur einer Staffel.

In der Talkshow ging der Autor ins Detail und nahm Fans jede Hoffnung auf eine schnelle Kehrtwende. "Es wird keine zweite Staffel geben, die die Miller-Familie beinhaltet", stellte Jack klar und widersprach damit auch Spekulationen, in denen immer wieder eine mögliche Fortsetzung in einigen Jahren ins Spiel gebracht worden war. Stephen habe zwar angedeutet, da könnte noch etwas "ganz hinten im Kopf" schlummern, doch Jack hielt dagegen. Er betonte allerdings, dass er gerne erneut mit Stephen arbeiten würde und sich ein weiteres Projekt mit dem sogenannten One-Shot-Format, das "Adolescence" auszeichnet, vorstellen könnte – irgendwann in ferner Zukunft.

Die Serie erzählt von schockierenden Ereignissen rund um einen tödlichen Vorfall: Jamie Miller wird nach tödlichen Messerstichen gegen seine Klassenkameradin von der Polizei verhaftet. Jack nutzte bei den Golden Globes die Bühne, um eine eindringliche Botschaft gegen gesellschaftlichen Hass an die Zuschauer zu richten. Seine klare Linie zeigt, dass ihm die kulturelle und soziale Bedeutung seiner Werke genauso wichtig ist wie ihre künstlerische Anerkennung.

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Getty Images Jack Thorne, britischer Drehbuchautor

Getty Images Owen Cooper, Erin Doherty, Hannah Walters, Stephen Graham und Ashley Walters mit dem Golden Globe für "Adolescence"

