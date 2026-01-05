Stephen Graham findet klare Worte gegen Filmpreise

Stephen Graham, bekannt aus der gefeierten Netflix-Serie "Adolescence", hat sich in einem Interview mit dem Guardian kritisch über Filmpreise geäußert. Der Schauspieler und Co-Autor der Serie bezeichnete Auszeichnungen als "glänzende Scheiße" und betonte, dass der Einfluss seiner Arbeit auf die Zuschauer für ihn viel wichtiger sei. "Ein Mann kam in Tesco auf mich zu und sagte: 'Ich möchte Ihnen danken. Ich hatte ein großartiges Gespräch mit meinem Sohn, nachdem wir Ihre Sendung gesehen haben.' Das ist die echte Anerkennung", erklärte er. Der Erfolg gibt ihm allerdings recht: Neben bereits gewonnenen Emmys ist "Adolescence" aktuell auch bei den Critics Choice Awards nominiert gewesen.

Die Serie, die im März letzten Jahres veröffentlicht wurde, behandelt das schwierige Thema toxischer Männlichkeit und erzählt die Geschichte eines 13-jährigen Jungen, der eine Klassenkameradin ermordet. In seiner Rolle als Vater des Jungen beeindruckte Stephen sowohl Kritiker als auch Zuschauer. Die Produktion erhielt nicht nur Nominierungen für ihre starken Darsteller, darunter Owen Cooper, Ashley Walters und Christine Tremarco, sondern erntete auch Lob von politischen Persönlichkeiten wie Premierminister Keir Starmer. Dieser sorgte sogar dafür, dass die Serie für Sekundarschulen im Vereinigten Königreich kostenlos zugänglich gemacht wurde, um über die Auswirkungen der sogenannten Manosphere aufzuklären.

Neben seinem Erfolg mit "Adolescence" sorgen Gerüchte für Aufsehen, dass Stephen in dem nächsten James-Bond-Film mitwirken könnte. Das Drehbuch, geschrieben von seinem Peaky Blinders-Kollegen Steven Knight (66), wurde bereits heiß diskutiert. Doch an der ikonischen Rolle des 007 ist Stephen wenig interessiert – er würde sich viel mehr in einer Schurkenrolle sehen, da es "mehr Spaß" mache. Die Möglichkeit ist nicht abwegig, zumal große Namen wie Christopher Lee (†93) und Mads Mikkelsen (60) in der Vergangenheit legendäre Bond-Bösewichte verkörpert haben. Ob und wie sich Stephen in einem solchen Part macht, bleibt allerdings abzuwarten.

Getty Images Stephen Graham im Juni 2025

Courtesy of Netflix Owen Cooper und Stephen Graham in der Serie "Adolescence"

Getty Images Die Crew von "Adolescence" bei den Emmy Awards, September 2025