Bill Kaulitz nervt Nachbarn: Baustellen-Chaos in Hollywood

In den sonst so beschaulichen Hollywood Hills knallt es gerade gewaltig – zumindest zwischen der Schweizer Stuntfrau Simone Bargetze und ihrem neuen prominenten Nachbarn Bill Kaulitz (36). Der Tokio Hotel-Sänger hat sich das lange leerstehende Anwesen direkt neben ihr geschnappt und lässt es seit Kurzem groß umbauen. Seitdem, so erzählt Simone der Zeitung Blick, herrscht morgens ab acht Uhr Ausnahmezustand in der engen Einbahnstraße: Baustellenlärm, Stau und Trucks, die alles blockieren. "Er hat uns direkte Nachbarn nie informiert oder involviert. Und ihm ist es einfach scheißegal, dass morgens um acht Uhr 13 Trucks die Straße blockieren", wettert sie. Einige Nachbarinnen und Nachbarn sollen zeitweise gar nicht mehr aus ihren Einfahrten gekommen sein.

Simone berichtet weiter, ihr und anderen Eltern sei gesagt worden, sie könnten zeitweise nicht wegfahren, weil gerade Zement angeliefert werde und sie warten müssten. Besonders ärgert sie, dass aus ihrer Sicht jegliche Rücksichtnahme fehlt. "Sein Zwillingsbruder Tom ist ja cool, aber Bill geht mir echt auf den Wecker", sagt sie zu Blick. Für die Stuntfrau steht fest: Der Umbau ihres prominenten Nachbarn stellt den Alltag der kleinen Wohngegend komplett auf den Kopf. Und es bleibt offenbar nicht nur beim Baulärm. Wenn im August die neue Staffel der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" startet, wird die Welt nicht nur Bills frisch umgebautes Haus zu sehen bekommen, sondern in der Realität auch die Begleiterscheinungen spüren: Kamerateams, Fahrzeuge und Partygäste, die die bislang eher ruhige Nachbarschaft zusätzlich durcheinanderwirbeln.

Für Bill ist das Leben in den Hollywood Hills längst zur zweiten Heimat geworden. Gemeinsam mit seinem Bruder Tom teilt der Musiker in der Doku "Kaulitz & Kaulitz" regelmäßig private Einblicke in seinen Alltag zwischen Studio, Events und Hundespaziergängen in den Hügeln über Los Angeles. Die Zwillinge pflegen traditionell ein enges Verhältnis, wohnen in der Nähe voneinander und sprechen in ihrem Podcast offen über Familie, Freundschaften und das Zusammenleben in ihrer Wahlheimat. Während Tom sein privates Glück mit Ehefrau Heidi Klum (52) gefunden hat, genießt Bill sein Singleleben, seine kreativen Projekte und den Ausblick über die Stadt – zumindest bis die beiden musikalischen Zwillinge nach Deutschland zurückkehren, um die "Wetten, dass...?"-Moderation zu übernehmen.

IMAGO / ABACAPRESS Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Tokio Hotel mit Gustav Schäfer, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz und Georg Listing bei der Bambi-Verleihung in München, 2025

Imago Tom und Bill Kaulitz bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios München am 11. November 2025