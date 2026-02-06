Spice-Girls-Reunion: Victoria Beckham mischt auch wieder mit

Bei einer Feier zu Emma Buntons (50) Geburtstag im exklusiven Soho Farmhouse griff Victoria Beckham (51) plötzlich wieder zum Mikro – und stimmte gemeinsam mit Emma, Geri Halliwell (53) und Melanie C. (52) den Klassiker "Viva Forever" an. Das intime Wiedersehen soll laut Daily Mail im vergangenen Monat stattgefunden haben, nur wenige Minuten von dem Anwesen der Beckhams entfernt. Mitten im Moment: Victoria, die lange jede Comeback-Tour abgelehnt hatte, singt sichtbar gelöst mit ihren einstigen Bandkolleginnen. Nicht dabei war jedoch Mel B. (50), die nach einem Zerwürfnis mit Geri fehlte. Für die musikalische Begleitung sorgte Victorias Sohn Cruz Beckham (20) an der Gitarre, während dessen Freundin Jackie Apostel am Tisch die Szene verfolgte.

Der spontane Singalong befeuert die Hoffnung vieler Fans auf mehr. Schon zuvor hatte die Designerin Hinweise gestreut: Sie teilte eine Akustik-Version von "Viva Forever" mit Cruz und zeigte sich auf Fotos beim Catch-up mit Emma, Melanie C. und Geri. Im Gespräch mit Andy Cohen (57) auf Sirius XM sprach Victoria damals auch offen über eine mögliche Las-Vegas-Residenz. "Es wäre verführerisch. Aber könnte ich eine Welttournee stemmen? Nein, das kann ich nicht. Ich habe einen Job", sagte Victoria. In der Vergangenheit hatte sie betont, ihr Fokus liege auf Familie und Modehaus, und erklärte in Vogue Germany, es habe "viel Mut" gebraucht, die Tour 2019 abzusagen. Währenddessen erinnerte Melanie C. im Interview mit People an die Magie der letzten Shows und hielt die Tränen zurück: "Es war die schönste Erfahrung als Spice Girl. Ich würde es so gern wieder tun."

Hinter den Kulissen machte der Mini-Auftritt deutlich, wie stark der familiäre Zusammenhalt bei den Beckhams trotz einiger Spannungen ist. David Beckham (50) hatte in der Vergangenheit auch einmal betont, dass die gemeinsamen Kinder ihre Mutter nie als Spice Girl live auf der Bühne erlebt haben. Umso besonderer war der Moment auch für Sohn Cruz: Der Musikbegeisterte, der selbst an einer Tour arbeitet, suchte beim Gitarrenspiel immer wieder den Blickkontakt zu seiner Mutter. Der Abend zeigte, dass sowohl die Spice Girls als auch die Beckhams zusammenhalten – selbst wenn es zwischendurch auch mal kracht. Und vielleicht entschließt sich Victoria am Ende ja doch noch zu einer Spice-Girls-Reunion.

Instagram / victoriabeckham Die Spice Girls

Getty Images Mel B., Emma Bunton, Melanie C., Geri Halliwell und Victoria Beckham bei der Victoria's Secret Show

Instagram / spicegirldlovething Victoria Beckham, Melanie C und Emma Bunton 1997 in einem Privatjet