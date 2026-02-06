Kilian Kerner verrät erste Details zur neuen GNTM-Staffel

Kilian Kerner hat nicht nur als Designer einen Namen, sondern auch als gern gesehener Gastjuror bei Germany's Next Topmodel. Im Interview mit Promiflash hat er jetzt erste Details zur kommenden Staffel verraten, die am 12. Februar starten wird. "Es wird wild", kündigt Kilian vielversprechend an. Besonders gespannt sei er auf die Kandidatinnen und Kandidaten, von denen einige ihn bereits jetzt überzeugen konnten. Zudem wird er selbst ungewohnt früh in der neuen Staffel zu sehen sein, was die Vorfreude des Modemachers noch weiter verstärkt. Für ihn sei die Zusammenarbeit mit der Show inzwischen wie eine "fünfte Jahreszeit", schwärmt er.

In der Sendung nimmt der 46-Jährige regelmäßig als Gastjuror teil und begeistert mit seiner Expertise und seinen ausgefallenen Designs. Besonders stolz ist er darauf, Teil der "großen Familie" von "Germany's Next Topmodel" zu sein, wie er das Reality-Format liebevoll nennt. Der kreative Kopf verriet zudem, dass er in dieser Staffel eine ganz neue Aufgabe übernommen habe: "Ich habe diesmal auch was gemacht, was ich in der Form noch nicht gemacht habe." Worum genau es sich handelt, ließ er jedoch offen. Fans dürfen also gespannt bleiben, welche Überraschungen der Designer diesmal bereithält.

Auch privat hatte der Modemacher in letzter Zeit eine schwere Phase durchzumachen. Wie er ebenfalls gegenüber Promiflash erzählte, litt Kilian während der Berlin Fashion Week unter einem akuten Bandscheibenriss. Die Taxifahrt zur Fitting-Location wurde für ihn zur Qual. "Es waren 40 Minuten eine Höllenqual, in diesem Auto zu sein", erinnerte sich der Designer. Über Wochen kämpfte er mit Schmerzen, musste sich auf Medikamente, sein enges Team und die Hilfe von Ärzten verlassen. "Ich habe immer nur so zwei Stunden am Tag Konzentration gehabt", gab Kilian ehrlich zu.

Getty Images Kilian Kerner, Juli 2024

ProSieben/Daniel Graf, Willi Weber Jean Paul Gaultier und Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026

Getty Images Kilian Kerner während der Berlin Fashion Week 2026