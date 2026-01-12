Owen Cooper schreibt mit Golden-Globe-Ehrung Geschichte

Owen Cooper hat bei den diesjährigen Golden Globes einen neuen Rekord aufgestellt. Der Schauspieler wurde für seine Rolle in der Netflix-Miniserie "Adolescence" mit dem Preis für den besten Nebendarsteller in einer TV-Produktion ausgezeichnet und ist damit der jüngste Gewinner in der Geschichte dieser Kategorie. Während der Newcomer seinen Preis unter stehenden Ovationen im Saal entgegennahm, explodierten die sozialen Netzwerke zu diesem historischen Triumph.

Im Netz überschlug sich die Begeisterung für den Serienneuling. Ein Zuschauer schwärmte auf X laut The Sun: "Ich konnte mir niemanden vorstellen, der es mehr verdient! Ich sehe einen Oscar in seiner Zukunft für seinen nächsten Film!" Ein anderer schrieb: "Der Junge sorgt mit 16 dafür, dass wir alle schlecht aussehen." Ein weiterer Kommentar lautete: "16 und gewinnt schon alles." Und ein weiterer Fan setzte noch einen drauf: "16 Jahre alt und schon Emmy, Golden Globe und Critics Choice abgeräumt… Owen Cooper ist offiziell ein Wunderkind. Eine zukünftige Hollywood-Legende in der Entstehung."

Das Event, das von Nikki Glaser (41) moderiert wurde, war ein glanzvoller Abend für die Netflix-Miniserie "Adolescence", die mehrere Auszeichnungen einheimste. Neben Owen wurden auch Stephen Graham als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie und Erin Doherty als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet. Serien-Co-Schöpfer Jack Thorne nutzte die Bühne für eine klare Botschaft: "Manche denken, unsere Serie handele davon, dass wir Angst vor jungen Menschen haben sollten. Dem ist nicht so", sagte er dem Publikum. "Es geht um den Schmutz und die Trümmer, die wir ihnen in den Weg gelegt haben."

Anzeige Anzeige

Imago Owen Cooper bei den Golden Globes 2026 in Los Angeles, 11. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Owen Cooper hält seinen Emmy-Award als Bester Nebendarsteller für "Adolescence", 14. September 2025

Anzeige Anzeige

Courtesy of Netflix Owen Cooper in der Netflix-Serie "Adolescence"