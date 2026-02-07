Nicht 40.000: Diese Summe erhält Hotelmitarbeiter von Gil

Gil Ofarim (43) stand in den letzten Tagen nicht nur im Mittelpunkt des Dschungelcamps, sondern auch erneut wegen des sogenannten Davidstern-Skandals im Rampenlicht. Nachdem sein Anwalt, Dr. Alexander Stevens, zuletzt in einem Livestream die Summe von 40.000 Euro als Schmerzensgeld für einen Hotelmitarbeiter öffentlich genannt hatte, stellte sich heraus, dass diese Zahl nicht korrekt ist. Gegenüber RTL bestätigte Daniel Baumgärtner, der Anwalt des Hotelmitarbeiters, die Vereinbarung eines Schmerzensgelds, erklärte aber: "Kollege Dr. Stevens hat sich jedoch in der Summe geirrt, statt 40.000 Euro sind es 20.000 Euro, eine Zahlung ist noch nicht erfolgt. Ich habe ihn darauf bereits hingewiesen und dies wird auch auf seinem Instagram-Account korrigiert."

Zudem stellte er klar, dass die Unterlassung sich nur auf das damalige Video und die darin erhobenen Vorwürfe beziehe. Wenig später reagierte Alexander Stevens auf Instagram und veröffentlichte einen Beitrag, in dem er die Beträge präzisierte. "Kurze Richtigstellung der unterschiedlich kursierenden Geldbeträge, die Gil Ofarim bezahlen muss: Zivilrechtlich hat man sich schlussendlich auf 20.000 € Schmerzensgeld geeinigt – ursprünglich waren 40.000 € gefordert. (Danke an Rechtsanwalt Baumgärtner und seinen Mandanten für das Entgegenkommen)", schrieb er und fügte hinzu: "Hinzu kommen ein vom Strafgericht auferlegter Geldbetrag in Höhe von 10.000 €, sowie weitere Prozesskosten von rund 40.000 €."

In den vergangenen Tagen hatte Alexander Stevens zudem bereits betont, dass Gil das Schmerzensgeld bislang nicht zahlen konnte, weil ihm das nötige Geld fehlte. "Er hat dem Hotelmitarbeiter ein angemessenes, aber durchaus üppiges Schmerzensgeld in Aussicht gestellt und sich verpflichtet, es zu bezahlen. (...) Es waren 40.000 Euro – und das ist Geld, das er zu diesem Zeitpunkt nicht hatte. Jetzt kann man eins und eins zusammenzählen, warum dieses Dschungelcamp nicht nur Fluch, sondern auch Segen sein kann", erklärte der Jurist in einem Instagram-Live-Video. Der Musiker plante demnach, die Verpflichtung mit seiner Gage aus dem Dschungelcamp zu erfüllen. Laut Bild lag diese bei mindestens 275.000 Euro.

Imago Gil Ofarim am Flughafen Frankfurt auf dem Weg zum Dschungelcamp 2026

RTL Dschungelcamp-Star Gil Ofarim

RTL Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026