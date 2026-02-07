Christo verrät: So packend wird "Promis unter Palmen" 4

Bei der Releaseparty zur vierten Staffel von Promis unter Palmen ließ Chris Manazidis die Vorfreude lodern: Der Social-Media-Star und Reality-Gesicht plauderte am Abend gegenüber Promiflash aus, wie hitzig es im neuen TV-Abenteuer zugehen soll. Chris zeigte sich im Gespräch begeistert von einem "sehr guten Cast", der offenbar bestens auf Krawall gebürstet ist. "Es wird auf jeden Fall krachen", kündigte der TV-Star an – und machte Fans damit sofort neugierig auf das, was im TV-Paradies auf sie zukommt.

Im Gespräch schwärmte Chris von der neuen Mischung der Teilnehmenden, die seiner Meinung nach für maximale Dynamik sorgt. Besonders pikant: Erste Konflikte soll es bereits gleich zu Beginn der Staffel gegeben haben. "Es gab ja schon die ersten Reibereien in den ersten zehn Minuten. Das heißt, wir können uns auf einiges freuen", versprach er. Für Fans der Show bedeutet das: direkte Konfrontationen statt langem Vorgeplänkel, dazu die vertraute Mischung aus Sonne, Spiel und scharfen Sprüchen.

Chris weiß, wovon er spricht: Der Reality-Star war selbst in Staffel drei dabei und hat das Format im Schnelldurchlauf kennengelernt – mit all seinen Gruppendynamiken, verbündeten Cliquen und plötzlich eskalierenden Kleinigkeiten. Abseits der Kameras gilt der einstige YouTube-Star als jemand, der die Nähe zum Publikum sucht, etwa über Social Media, wo er seine Community an seinem Alltag teilhaben lässt. Begegnungen auf Events und die direkte Reaktion der Fans scheinen ihm wichtig zu sein, ebenso wie der Austausch mit alten und neuen Show-Bekanntschaften. Dieses Gespür für Stimmungen nimmt er offenbar mit in seine Einschätzung – und heizt damit die Erwartungen an die neue "Promis unter Palmen"-Saison weiter an.

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Chris Manazidis bei "Promis unter Palmen" 2025

IMAGO / BOBO Chris Manazidis, Juni 2025