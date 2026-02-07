Im Krebskampf: Jessie J rockt die Bühne auf Las Vegas

Jessie J (37) sorgte am Donnerstagabend (5. Dezember) in Las Vegas für Furore, als sie im House of Blues Theatre in einem atemberaubenden weißen Spitzen-Catsuit auftrat, wie Bilder in der Daily Mail zeigen. Die britische Sängerin, die im vergangenen Jahr ihre Brustkrebs-Diagnose öffentlich machte, beweist eindrucksvoll: Sie ist zurück und stärker denn je! Mit ihrer "No Secrets"-Tour erobert sie derzeit die Herzen ihrer amerikanischen Fans im Sturm. Das hautenge Outfit unterstrich nicht nur ihre feminine Silhouette perfekt, sondern sendete auch eine kraftvolle Botschaft aus – nach monatelangen gesundheitlichen Herausforderungen steht die Powerfrau wieder voll im Rampenlicht. Die Künstlerin, die bereits mehrere Operationen überstehen musste und Tourtermine verschieben musste, strahlte während ihrer Performance eine unbändige Lebensfreude aus. "Ich will einfach nur glücklich sein. Glücklich, ausgeglichen, Freude an dem haben, was ich tue, ruhig, gesund", verriet sie laut der Daily Mail.

Eine Show in Las Vegas reicht Jessie nicht! Sie hat noch größere Pläne für ihre Zukunft. In einem überraschenden Geständnis enthüllte die Musikerin ihre Ambitionen, sich als Comedienne zu versuchen. "Nächstes Jahr würde ich gerne ins Stand-up gehen. Ich würde gerne mehr Comedy machen. Ich würde gerne Filme drehen", offenbarte sie in dem Women's Health UK Podcast "Just As Well". Diese unerwartete Wendung zeigt eine völlig neue Seite der Künstlerin, die bisher hauptsächlich durch ihre kraftvollen Balladen und energiegeladenen Pop-Hits bekannt war. Bereits in ihrer Kindheit sammelte sie Erfahrungen im Musicaltheater und arbeitete später als Synchronsprecherin für Filme wie "Ice Age: Collision Course". Ihre vielseitigen Talente scheinen keine Grenzen zu kennen, und sie plant, diese neue kreative Richtung neben ihrer Musikkarriere zu verfolgen. "Was auch immer kommen wird, wird kommen", sagte sie optimistisch über ihre Zukunftspläne, die von Broadway bis hin zu einem Kinderbuch alles umfassen könnten. Der Musik wird sie jedoch nicht den Rücken kehren.

Im gleichen Gespräch öffnete sich Jessie ungewohnt persönlich: Nach der Geburt ihres Sohnes Sky, den sie mit ihrem Partner Chanan Colman großzieht, bekam sie 2023 die Diagnose ADHS. "Die Burnout-Tage waren wahnsinnig", gestand sie und beschreibt, wie sie durch Therapie lernte, besser mit ihrer Erkrankung umzugehen. Zusätzlich entwickelte sie eine Zwangsstörung (OCD) "als Folge" ihres ADHS, die ihr das Gefühl vermittelt, dass alles zusammenbricht, wenn eine Sache schiefgeht. Trotz dieser Herausforderungen sieht sie ihre 'Andersartigkeit' mittlerweile als Stärke: "Ich arbeite daran, die beste Version von mir zu sein, und feiere, wie mein Gehirn funktioniert. Ich glaube, dass ADHS in der richtigen Umgebung eine Superkraft ist." Mit speziellen Achtsamkeitstechniken, wie der Meditation durch Wiederholen eines geheimen Wortes, hat sie Wege gefunden, ihre Gedanken zu beruhigen und ihre außergewöhnlichen organisatorischen Fähigkeiten optimal zu nutzen. Davon können sich die Fans in Las Vegas aktuell selbst überzeugen.

Getty Images Jessie J, Juni 2025

Imago Jessie J bei ihrem Auftritt beim BBC Radio 2 In The Park in Chelmsford, England 2025

Instagram / jessiej Chanan Colman und Jessie J mit Sky, Dezember 2024