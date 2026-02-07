So reagierte Maurice auf "Promis unter Palmen"-Teilnahme

Die vierte Staffel von Promis unter Palmen rückt näher: Ab dem 16. Februar kämpfen zwölf Prominente in der thailändischen Luxusvilla um die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro Preisgeld. Mit von der Partie sind unter anderem Schauspiel-Legende Claude-Oliver Rudolph, Reality-Ikone Gina-Lisa Lohfink (39) und "Mutter der Nation" Silvia Wollny (61). Auch Maurice Dziwak (27), bekannt als "Der Löwe" aus verschiedenen Dating-Shows, wird seine Koffer für das Sat.1-Format packen. Der Kölner überrascht jedoch mit einem ehrlichen Geständnis. "Also beworben habe ich mich nicht", verrät er gegenüber Promiflash ganz offen. Stattdessen kam die Produktionsfirma direkt auf den Reality-Profi zu. Die Show läuft montags um 20:15 Uhr parallel auf Sat.1 und kostenlos auf Joyn.

Maurice konnte sein Glück über die unverhoffte Anfrage kaum fassen. Seine emotionale Reaktion zeigt, wie bedeutsam ihm die Teilnahme ist: "Als sich das alles so entwickelt hat, dass ich ein Teil von 'Promis unter Palmen' sein darf, war ich unfassbar glücklich", schwärmt der Reality-Star. Der Grund für seine überwältigende Freude liegt in seiner Vergangenheit als leidenschaftlicher Fan des Formats. Schon seit Jahren verfolgt Maurice die Show gebannt vor dem Bildschirm. "Ich habe früher 'Promis unter Palmen' geschaut und gesagt, es ist mein Traum, hier zu sein", gesteht er. Dass dieser Traum nun Realität wird, empfindet der gebürtige Kölner als großen Karriereschritt und Höhepunkt seiner bisherigen TV-Laufbahn.

Obwohl Maurice bereits durch diverse Reality-Formate wie Love Island, Kampf der Realitystars oder Are You The One? bekannt wurde, hebt er "Promis unter Palmen" deutlich von anderen Shows ab. "Ich habe meine Formate, die ich alle abgrase und so, aber Promis unter Palmen ist ganz oben", betont er selbstbewusst. Seine professionelle Herangehensweise an Reality-TV wird ihm im Kampf gegen die prominente Konkurrenz zugutekommen. Den Respekt vor der Show und ihrem Status macht Maurice mit seinen abschließenden Worten deutlich: "Und das ist schon wirklich eine Hausnummer hier. Das ist schon geil", fasst er seine Vorfreude zusammen. Mit seinem etablierten Image als "Der Löwe" bringt er bereits eine starke Persona mit, die ihm helfen könnte, sich in der hochkarätigen Kandidatenriege durchzusetzen.

Imago Maurice Dziwak bei der Premiere von "Promis unter Palmen", Februar 2026

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Joyn Frank Dziwak und Maurice Dziwak bei "Forsthaus Rampensau", 2025