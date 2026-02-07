"Teuflische Frau": Calvin Steiner kommentiert Ariels Exit

Calvin Steiner hat im Bild-Buschfunk Klartext über sein Ex-Perfect-Match Ariel gesprochen und ihren Auftritt im Dschungelcamp seziert. Kennengelernt hatten sich die beiden bei Are You The One – Reality Stars in Love, wo sie ein Perfect Match waren. Nun, mitten in der Staffel und dem Rauswurf von Ariel, zieht der Realitystar eine schonungslose Bilanz über das, was im Camp passiert ist und wie es bei den Zuschauern ankam. "Ich weiß, dass sie eine übertrieben teuflische Frau ist – im Guten als auch im Negativen Sinn. Die legt immer den Finger in die Wunde. Das ist bei ihr extrem", sagte Calvin. Er erinnert daran, dass Ariel besonders im Zusammenspiel mit Eva Benetatou (33) und Gil Ofarim (43) oft aneckte und auch er selbst mit ihr öfter aneinandergeriet.

Calvin sieht Ariel als Garantin für Reibung und Schlagzeilen. "Die Frau macht ihr Ding. Die pocht, die polarisiert", erklärte er im Gespräch. Im Fitnessstudio werde heftig über sie diskutiert: "Die einen sagen, wie fürchterlich schlimm ist Ariel. Die anderen sagen, sie lieben sie, weil sie extrem ehrlich ist." Zu Beginn der Staffel habe sie seiner Einschätzung nach "viele Pluspunkte gesammelt", doch der Kurs habe sich gedreht, weil sie Eva und Gil zu oft konfrontiert habe. "Viele fanden sie sehr respektlos mit ihrer Umgangssprache. Da waren viele kleine Dinge, wie dass sie den Abwasch nicht gemacht hat." Sein Fazit zur Dynamik im Camp: "Ariel ist oft Freischnauze und denkt sich nicht viel dabei. Das hat ihr vermutlich das Genick gebrochen."

Über ihren Rauswurf zeigte sich Ariel spürbar enttäuscht. "Mir geht es ganz okay", erklärte die Reality-TV-Teilnehmerin nach ihrem Exit auf einer Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Es klang aber deutlich durch, dass sie sich mehr vom Abenteuer im Dschungel versprochen hatte. "Ich bin tatsächlich enttäuscht. Erleichtert würde ich jetzt nicht sagen, weil es wären noch zwei Tage gewesen, darum sehr enttäuscht", so die Mutter einer Tochter. Ihr großes Ziel, die Krone, hatte sie fest im Blick – und das Scheitern daran schmerzte. "Ich kann es nicht sagen, woran es gelegen hat. Vielleicht war ich den Leuten doch zu laut. Vielleicht haben die irgendwann gedacht: 'Oh Mann, jetzt nervt es immer mit demselben Thema'", überlegte sie im Anschluss selbstkritisch.

Collage: Instagram / calvinsteinerr, RTL Collage: Calvin Steiner und Ariel

Instagram / calvinsteinerr Calvin Steiner, August 2025

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026