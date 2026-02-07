Das war Maurice Dziwaks Highlight bei "Promis unter Palmen"

Maurice Dziwak (27) meldet sich aus dem Paradies: Der Reality-TV-Star ist in Staffel vier von Promis unter Palmen dabei und plaudert schon vor dem Start über seine größten Momente am Set. Im Gespräch mit Promiflash schwärmt Maurice davon, was ihn in den Wochen der Dreharbeiten am meisten gepackt hat – und macht neugierig auf das, was die Zuschauer erwartet: "Die Spiele waren mein Highlight. Aber ich sage noch nicht so viel. Aber die Spiele werden wieder sehr, sehr lustig. Und da werden wieder richtig coole Momente entstehen", kündigt er an.

Neben den angekündigten Spaß-Garanten bei den Challenges hebt Maurice vor allem die Atmosphäre hinter den Kulissen hervor. Das Team habe ihm den Aufenthalt so angenehm wie möglich gemacht. "Die Dreharbeiten waren eigentlich total entspannt, also produktionstechnisch war alles super. Ich hab mich sehr, sehr wohlgefühlt. Sie haben sich sehr, sehr gut um uns oder vor allem um mich gekümmert. Ich kann jedem Promis unter Palmen nur ans Herz legen", sagt er gegenüber Promiflash. Damit macht der Kandidat nicht nur Lust auf turbulente Spielrunden, sondern zeichnet auch ein Bild von einer Produktion, die mit reibungslosen Abläufen, guter Betreuung und viel Spaß überzeugt.

Privat zeigt sich Maurice gerne offen und humorvoll. Der gebürtige Berliner hat sich in der Reality-TV-Szene längst einen Namen gemacht und begeistert seine Fans mit seiner authentischen Art. In Interviews betont er immer wieder, wie wichtig ihm Teamgeist und Spaß bei solchen Formaten sind. Ob er seine Stärken bei den angekündigten lustigen Spielen voll ausspielen kann, bleibt abzuwarten, doch eines ist sicher: Maurice bringt nicht nur Spaß, sondern auch jede Menge Einsatz in die Villa. Seine Fans dürften auf jeden Fall gespannt auf die neuen Folgen warten.

Imago Maurice Dziwak bei der Ankunft der Dschungelcamp-Teilnehmer in Frankfurt am Main

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak, TV-Bekanntheit

