Polizeieinsatz: Damian reagiert auf Edith Stehfests Vorwürfe

Krach im Netz um Edith Stehfest (30): Die Schauspielerin und Reality-TV-Bekanntheit meldete sich jüngst in ihrer Instagram-Story mit ernsten Schilderungen zu Wort – ein Streit mit Partner Damian Beyert sei eskaliert, die Polizei sei in einem Kölner Hotel eingeschritten. Nur kurz nach ihrem öffentlichen Paar-Debüt folgte damit der öffentliche Knall. Jetzt reagiert Damian selbst und adressiert die Vorwürfe in seiner eigenen Story. "Ursprünglich hatte ich gar nicht vor, mich zu diesen ganzen Vorwürfen zu äußern, werde es in dieser Story auch nicht tun. Allerdings werdet ihr heute oder morgen nachlesen können, was ich dazu zu sagen habe. Dieses 'Statement' wird recht kurz ausfallen, da ich meiner Meinung nach niemanden durch den Dreck ziehen muss und es auch nicht werde, solange es nicht absolut notwendig ist", betont er.

Damian erklärt, er wolle ein ausführlicheres Video nur dann veröffentlichen, falls er es für nötig halte: "Dann werdet ihr über alles in Kenntnis gesetzt, was dort wirklich vorgefallen ist. Und dass das alles halt nicht ganz der Wahrheit entspricht, was dort erzählt wird." Zu dem Polizeieinsatz im Hotel in Köln wird er deutlicher: "Auf meinen Mist ist das nicht gewachsen. Ich persönlich kann nichts dafür, wenn die in ihrem Drogenwahn nicht klarkommt und dann auf Paranoia Dinge tut, die sie vielleicht hätte besser lassen sollen. Von daher bleibt mir da nicht viel zu sagen, außer: Lass die Pfoten von so einer Scheiße und bleib gesund, Mann." Weitere Details zu dem gemeldeten Streit oder dem Einsatz nennt er nicht.

Erst gestern hatte Edith ihre Community in Aufruhr versetzt. In einem emotionalen Instagram-Post berichtete die Sommerhaus der Stars-Bekanntheit davon, dass sie aus Angst vor Damian aus dem Hotelzimmer geflüchtet sei. "Die Lage ist so eskaliert, dass ich gestern in Angst aus dem Hotelzimmer gerannt bin und es zu einem Polizeieinsatz kam", schilderte sie. Die 30-Jährige machte ihrem Ärger und ihrer Enttäuschung Luft: "In den letzten Wochen sind Dinge passiert, die mein Vertrauen, meine Privatsphäre und mein Gefühl von Sicherheit tief erschüttert haben." Sie erhob zudem schwere Vorwürfe gegen ihren Partner und behauptete, er habe heimlich Gespräche aufgezeichnet, mit dem Ziel, sie zu erpressen. Auch von einem vermeintlichen Doppelleben war die Rede.

IMAGO / STAR-MEDIA Edith Stehfest und Damian Beyert, Februar 2026

Instagram / edithstehfest Edith Stehfest und Damian Beyert, Dezember 2025

