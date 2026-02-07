Spitze gegen Ariel: Ex Giuliano zeigt Tochter runde Erde

Ariel behauptete im Dschungelcamp voller Überzeugung, dass die Erde flach sei. Ihre Mitcamper versuchten, sie eines Besseren zu belehren – vergeblich. Giuliano Lorenzo Hediger, ihr Ex-Partner und Vater der gemeinsamen Tochter Ileyna, verpasst der Reality-TV-Bekanntheit jetzt einen Seitenhieb, der sich gewaschen hat. Auf Instagram teilt er ein Video, in dem er mit seiner Tochter auf einem großen Fernseher den Globus betrachtet. "Nur zur Sicherheit...", schreibt er dazu.

In dem Clip betrachten die beiden die Erde. Giuliano redet dabei eindringlich auf seine Tochter ein: "Das ist Allgemeinwissen. Die Welt, die Erde, die ist rund." In den Kommentaren mischt sich Applaus mit Kritik – viele User feiern Giulianos Humor und sehen einen pädagogischen Punkt getroffen. "Okay, der war jetzt echt gut, muss ich zugeben", schreibt ein Follower. Eine andere Stimme lobt: "Ich finde es saulustig und superwichtig, dass er seiner kleinen Tochter die Realität erklärt." Doch es melden sich auch skeptische Stimmen. "Ein Kind für Streitigkeiten zu benutzen, ist respektlos und inakzeptabel", heißt es in einem Kommentar.

Ariel hatte die skurrile Diskussion bereits vor einigen Tagen angezettelt. Damals versuchte sie, ihre Mitcamper von ihrer Theorie einer flachen Erde zu überzeugen. "Auf TikTok habe ich das gesehen", begründete sie ihre Fehlinformation. Als sie schließlich auch die Mondlandung anzweifelte, waren sich einige Stars sicher – hinter diesen kontroversen Aussagen steckt Kalkül. Sollte hinter Ariels polarisierender Art ein Plan gesteckt haben, ist er jedoch nicht aufgegangen: Die Prominent getrennt-Bekanntheit musste das Camp gestern Abend verlassen.

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

TikTok / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger zeigt Tochter Ileyna die Erde

RTL Ariel im Dschungelcamp 2026