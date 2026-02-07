Chris Manazidis verrät beste "Promis unter Palmen"-Strategie

Chris Manazidis, bekannt aus der dritten Staffel von Promis unter Palmen, hat sich auf der Releaseparty zur vierten Staffel, die am 16. Februar 2026 startet, mit Promiflash über das knallharte Reality-Format unterhalten. Der Social-Media-Star, der vor seinem TV-Durchbruch als Triomitglied des YouTube-Kanals Bullshit TV Karriere machte, gab den neuen Teilnehmern einen wertvollen Ratschlag: "Bewahrt die Ruhe. Lasst euch nicht triggern und versucht, das Ganze so glimpflich wie möglich durchzustehen." Seine Botschaft zeigt deutlich: Dieses Format wird für die zwölf Kandidaten garantiert kein Zuckerschlecken.

Die Realityshow, die seit ihrer ersten Staffel mit Désirée Nick (69) und Claudia Obert (64) für hitzige Diskussionen in der Öffentlichkeit sorgt, ist bekannt für ihre dramatischen Wendungen und hitzigen Konflikte. Chris, der diese Höhen und Tiefen 2025 selbst erlebt hat, betonte, wie sehr ihn die Erfahrung bis heute prägt. Trotz einiger durchaus anstrengender Momente beschreibt er das Format rückblickend als "sehr, sehr geil". Insbesondere die Herausforderungen der Show, in denen das soziale Miteinander auf die Probe gestellt wurde, scheinen ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben zu sein.

Bereits im September 2025 wurden die Kandidaten der neuen Staffel enthüllt, die in Kürze auf Sat.1 und Joyn zu sehen sein wird. Die bunte Mischung aus bekannten Gesichtern verspricht jede Menge Drama, Lacher und überraschende Wendungen: Von Reality-Veteranen wie Menderes Bagci (41) und Silvia Wollny (61) über TV-Lieblinge wie Eric (36) und Edith Stehfest (30) bis hin zu Influencern und Spielerfrauen – alle wollen eine Chance auf den Sieg. Ob hitzige Streitigkeiten, heimliche Allianzen oder emotionale Momente, die Kamera fängt alles ein. Fans dürfen sich auf ein turbulentes Staffel-Erlebnis freuen, in dem bekannte Persönlichkeiten aufeinanderprallen, Funken sprühen und keine Intrige zu klein ist, um nicht ausgiebig debattiert zu werden.

RTLZWEI Chris Manazidis, Kandidat bei "Kampf der Realitystars"

Galuschka,Horst/ ActionPress Die Bullshit TV-Mitglieder Chris, Phil und C-Bas

Joyn Alle Teilnehmer der neuen "Promis unter Palmen"-Staffel