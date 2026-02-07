Laut Umut Tekin lügt Gil Ofarim wohl ganz Deutschland an

Umut Tekin (28) hat schon vor einigen Tagen das Dschungelcamp verlassen – und hält seither mit seiner Meinung nicht mehr hinterm Berg. Insbesondere sein Mitcamper Gil Ofarim (43) scheint ihn zu reizen. In mehreren Instagram-Storys behauptet Umut unter anderem, Gil sei ein Taktiker und würde ganz Deutschland belügen. Auslöser war ein Fan, der forderte, man solle "den Kerl" – also Gil – in Ruhe lassen. "Ob 'der Kerl' vom Hotel auch in Ruhe gelassen wurde und dieser Hotelmitarbeiter sich auch verarscht vorkommt, wenn er das sieht? So wie er auch mich, die ganzen Camper, die Produktion, RTL, euch alle und ganz Deutschland anlügt, darüber nicht sprechen darf und jetzt auf einmal doch?", fragt Umut provokant nach.

Umut spielt darauf an, dass Gil die ersten zwei Wochen im Camp stets auf eine angeblich unterschriebene Verschwiegenheitserklärung verwies und sich zu den Skandalen seiner Vergangenheit nicht äußerte. In der gestrigen Folge sprach er dann plötzlich doch und deutete an, man habe ihm vor Gericht Unrecht getan. Umut kritisiert dieses Verhalten und tut Gils Gerede über die Verschwiegenheitserklärung als Lüge ab. "Ich checke nicht, was abgeht", meint er und stellt fassungslos fest: "Alles ist eine Strategie. Vor allem, wenn er sich entschuldigt. Du kannst mir nicht erzählen, dass das keine Strategie ist."

Umut ist nicht der einzige Camper, der Gil Lügen unterstellt. Im Camp zweifelte auch Simone Ballack (49) seine Erklärungen stark an. Ariel fand sogar beinahe täglich harte Worte für ihren Co-Star – darunter "Lügner" und "Verbrecher". Drohen den Kritikern nun rechtliche Schritte? "Inwiefern Herr Ofarim selbst gegen all diejenigen juristisch vorgehen möchte, die sich genau dessen schuldig machen, für das sie Gil Ofarim präjudizieren: mit großem moralischen Selbstbewusstsein eine falsche Tatsachenbehauptung in die Welt zu setzen und damit einen Menschen beschädigen, muss Herr Ofarim selbst entscheiden", gab Gils Anwalt Dr. Alexander Stevens gegenüber Kukksi bekannt.

RTL, RTL Umut Tekin, Gil Ofarim

RTL Umut Tekin im Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026