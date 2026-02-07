Das ist Sonja Zietlow und Jans Dschungel-Highlight 2026

Die Spannung steigt: In nur zwei Tagen wird klar sein, wer Lilly Becker (49) vom Thron stößt. Passend dazu blicken Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) schon jetzt auf eine Dschungelcamp-Staffel zurück, die für beide alles andere als gewöhnlich war – und verraten im RTL-Interview direkt ihr persönliches Highlight: die legendäre Dschungelprüfung mit Umut Tekin (28). Besonders sein Blick in der "Genöhle-Höhle" bleibt für die Moderatoren unvergessen. "Wie Umut aus diesem Loch guckt und was für eine Gesichtskirmes der hat", schwärmt Jan und äfft die Szene lachend nach. Sonja stimmt ihm sofort zu: "Diese 'Genöhle-Höhle' war sehr lustig."

Insgesamt hat "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2026 schon vor dem Start für viel Wirbel gesorgt und auch in den vergangenen zwei Wochen nicht an Überraschungen gespart. Eins steht fest: Diese Staffel war geprägt von Kontroversen, unerwarteten Momenten und reichlich Gesprächsstoff. Auch der große Zoff der Staffel nimmt viel Sendezeit in Anspruch. Für Jan spaltet sich das Camp dabei klar: "Es sind so zwei Seiten, für die man sich entscheiden muss. In dem Fall Ariel oder Gil." Dabei gehe es seiner Meinung nach weniger um den Inhalt der Aussagen, sondern vor allem um die Art, wie miteinander umgegangen werde.

Eine weitere Überraschung war die technische Panne während der Live-Show. "Das gab's auch noch nie in der Zeit. Auf einmal waren wir live drauf und keiner wusste, was ist, weil irgendwas am Film hing", erinnert sich Jan. Beim Blick aufs Finale hat Sonja bereits einen Favoriten: "Ich mag diesen Bauern aus Dingelsdorf, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht, das Herz am rechten Fleck hat und alles gibt", und spielt damit offenbar auf Patrick Romer (30) an. Ihr Co-Moderator hingegen schwärmt für Hubert Fella (58): "Der ist ja mittlerweile einfach der Schnarcher. Ich mag den so." Wer am Ende die Krone holt, zeigt sich schon bald.

RTL Sonja Zietlow und Jan Köppen im Dschungelcamp, Januar 2026

RTL Umut Tekin, Dschungelcamp 2026

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026