Abnehmmedikament: Serena Williams zeigt Gewichtsverlust

Serena Williams (44) zeigt ihren neuen Look – und der sorgt für Aufsehen! Auf Instagram postete die Tennisspielerin jetzt ein Spiegel-Selfie in ihrer Story, das sie im Tanktop und in Shorts beim Zähneputzen zeigt. Was sofort auffällt: Serena wirkt deutlich schlanker als noch vor einem Jahr. Die Sportlerin, die mit Ehemann Alexis Ohanian (42) zwei Töchter hat, greift seit Längerem zu GLP-1-Medikamenten – und erzählt, dass damit etwa fünfzehn Kilogramm gepurzelt sind. Wer sie mit Bildern vom vergangenen Frühjahr, etwa von der Vanity Fair Oscar Party, vergleicht, sieht die Veränderung auf den ersten Blick.

Gegenüber der Show Today erklärte Serena, sie nehme die Mittel weiterhin und habe neben dem Gewichtsverlust auch bessere Blutwerte bemerkt. "Es geht gar nicht nur ums Abnehmen, sondern um Langlebigkeit", sagte sie der Sendung. Dem Magazin People verriet sie zudem: "Ich fühle mich großartig. Ich fühle mich wirklich gut und gesund. Ich fühle mich körperlich leicht und mental leicht." Serena schilderte, dass sie mehr Energie habe, ihre Gelenke weniger schmerzten und selbst einfache Bewegungen wieder leichter fielen: "Ich kann einfach mehr. Ich bin aktiver. Ich habe das Gefühl, ich habe viel Energie, und das ist großartig." Die 42-Jährige hatte bereits im vergangenen Sommer erzählt, dass sie nach den Geburten ihrer Töchter mit klassischer Diät und Training nicht weiterkam und deshalb nach fast einem Jahr GLP-1-Einsatz rund 15 Kilogramm verloren habe.

Privat genießt die Grand-Slam-Rekordjägerin die Zeit mit ihrer Familie, mit der sie regelmäßig Einblicke teilt – mal vom Tennisplatz mit Olympia, mal aus dem Wohnzimmer mit Baby Adira. Mode spielt bei Serena ebenfalls eine Rolle: Von auffälligen Red-Carpet-Looks bis zu sportlichen Alltagsoutfits experimentiert die Unternehmerin gern mit Styles, die ihre Stimmung spiegeln. In Interviews sprach sie wiederholt darüber, wie wichtig ihr Routinen sind – ausreichend Schlaf, Zeit mit den Kindern und kleine Pausen nur für sich. Für ihre Gesundheitsreise will sie es langfristig angehen: "Für mich sind GLP-1s eine Sache fürs Leben", sagte sie bei Today. Es soll Teil ihrer Geschichte bleiben – und ein Baustein ihres Alltags, in dem Sportlerin, Mutter und Businessfrau ihren Rhythmus gefunden haben.

Instagram / serenawilliams Serena Williams hat 15 Kilo abgenommen

Instagram / serenawilliams Serena Williams, Juli 2025

Getty Images Serena Williams bei den Olympischen Spielen in Paris 2024