Bianca Censori schwärmt von Kanye West als wunderbarer Papa

Bianca Censori (31) stellt sich nun demonstrativ vor ihren Ehemann Kanye West (48) und reagiert damit direkt auf die Aussagen von Kim Kardashian (45), die in einer vergangenen Folge von The Kardashians für Aufsehen sorgten. Dort hatte Kim laut Just Jared erzählt, Kanye habe die gemeinsamen Kinder North (12), Saint (10), Chicago (8) und Psalm West (6) seit Monaten nicht sehen wollen. In einem Interview mit dem Magazin Vanity Fair widerspricht Bianca nun deutlich. "Er ist ein wirklich toller Vater", betonte sie und ließ durchblicken, dass sie die Situation anders wahrnimmt.

Laut der Designerin würde Kanye immer Wege finden, um sich Zeit für seine Kinder freizuschaufeln. Sie berichtete, dass er sogar einmal ihr Fotoshooting verlassen habe, um Zeit mit den Kindern zu Hause zu verbringen. Zudem soll er sich bei gemeinsamen Treffen stets etwas Besonderes einfallen lassen: "Ich erinnere mich, dass sie einmal zu Besuch kamen und er den ganzen Raum mit Polstern auslegte, damit sie auf allem herumhüpfen konnten", erzählte Bianca und lobte dabei Kanyes Erziehungsstil.

Das Verhältnis zwischen Kim und Kanye war in den letzten Jahren immer wieder angespannt – nicht zuletzt wegen Kanyes umstrittenem Verhalten. Nach fast sieben Jahren Ehe, vier gemeinsamen Kindern und einer turbulenten Scheidung scheint das Ex-Paar heute jedoch besser miteinander auszukommen. Erst kürzlich verriet Kim gegenüber dem Magazin Complex, dass die Patchwork-Familie großen Wert auf gemeinsame Zeit legt und erklärte: "Wir werden immer Familie sein. Wir wissen das beide und es wird uns gutgehen. Wir wollen das Beste für unsere Kinder."

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

Instagram / ye Kanye West und Bianca Censori

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North